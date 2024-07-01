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Поворот на Запад. Финляндия хочет найти в Европе замену российским туристам

Поворот на Запад. Финляндия хочет найти в Европе замену российским туристам - 01.07.2024, ПРАЙМ

Поворот на Запад. Финляндия хочет найти в Европе замену российским туристам

Финляндия намерена заполнить опустевшие без туристов отели турпотоком из Европы, пишет "Деловой Петербург" со ссылкой на сообщения Yle. | 01.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-01T22:26+0300

2024-07-01T22:26+0300

2024-07-01T22:26+0300

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МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Финляндия намерена заполнить опустевшие без туристов отели турпотоком из Европы, пишет "Деловой Петербург" со ссылкой на сообщения Yle.Финский концерн S-ryhmä планирует запустить чартерные рейсы из Центральной Европы в восточную и северную части Финляндии. Это поможет спасти отели в небольших городах, которые сейчас испытывают проблемы из-за отсутствия туристов. Конкретные маршруты пока не были объявлены. Известно, что рейсы будут осуществляться из Южной Европы и немецкоговорящих стран. Чартеры планируется запустить следующим летом. Среди рассматриваемых направлений — прямые рейсы в Йоэнсуу, Савонлинну, Каяани и Лаппеенранту. Финский регион Северная Карелия рассматривают как новое туристическое направление для европейцев, уставших от жары. Отсутствие российских туристов нанесло значительный финансовый ущерб востоку Финляндии. Особенно сильно пострадал бизнес, который зависел от туристического потока из России. В результате банкротства гостиничного комплекса Pajarinhovi со спа-центром в городе Китеэ на востоке страны.Ранее Yle писало, что финны, желающие попасть в Россию и не имеющие возможности это сделать из-за закрытой границы, нашли обходной путь через Эстонию. Рост турпотока из Финляндии "обходным путем" в Россию отметили и в Lux Express, автобусной компании в странах Балтии.

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финляндия, туризм, выездной туризм, европа, россия