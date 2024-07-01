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АФК "Система" планирует увеличить номерной фонд на Черном море
АФК "Система" планирует увеличить номерной фонд на Черном море - 01.07.2024, ПРАЙМ
АФК "Система" планирует увеличить номерной фонд на Черном море
Один из крупнейших гостиничных операторов России Cosmos Hotel Group, входящий в АФК "Систему", планирует в течении трех-пяти лет почти в пять раз увеличить свой | 01.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-01T13:21+0300
2024-07-01T13:21+0300
2024-07-01T13:21+0300
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Один из крупнейших гостиничных операторов России Cosmos Hotel Group, входящий в АФК "Систему", планирует в течении трех-пяти лет почти в пять раз увеличить свой номерной фонд на побережье Черного моря, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. "Cosmos Hotel Group, крупнейший гостиничный оператор России, планирует в 3,8 раза увеличить премиальный номерной фонд на черноморском побережье – популярном направлении для туризма среди россиян. В рамках достигнутых соглашений об управлении с ведущими девелоперами Южного федерального округа в перспективе начнут работать новые отели трех, четыре и пяти звезд в Анапе, Геленджике и Сочи. В течение ближайших 3-5 лет Cosmos Hotel Group увеличит номерной фонд на курортах черноморского побережья на 2,7 тысячи номеров - до 3,4 тысячи номеров с текущих 709 единиц", - рассказали в компании. Там уточнили, что Cosmos Hotel Group и консорциум компаний "Вертикаль" и ADM GROUP подписали соглашение о совместном развитии круглогодичного курорта "Лучи" в Анапе. Ожидается, что на его территории до 2029 года появится собственный аквапарк, ТРЦ, медицинские и SPA комплексы, натуральный природный водоем с набережной, а также будет построены отели категории четыре и пять звезд. Поясняется, что суммарный номерной фонд курорта составит более 6,5 тысячи номеров, из которых 1,4 тысячи Cosmos Hotel Group возьмет в свое управление. "Кроме того, в Геленджике Cosmos Hotel Group совместно с федеральным девелопером "Неометрия" уже работает над проектом пятизвездочного отеля на более чем 1 тысячу номеров – партнёры завершают проектные работы, строительство стартует в 2025 году. Номерной фонд Cosmos Hotel Group в Сочи также пополнится сразу двумя проектами: под управлением гостиничного оператора будут работать новые отели – Cosmos Adler Kurortny Hotel (230 номеров) и Cosmos Stay Adler Apartments (119 номеров)", - добавили в компании. "В планах нашей компании – активное увеличение квалифицированного номерного фонда на популярных курортах Черного моря. Поэтому расширение нашего присутствия в городе-курорте Анапа является для нас важным стратегическим шагом", - отметил президент Cosmos Hotel Group Александр Биба, слова которого привели в сообщении. Cosmos Hotel Group - один из крупнейших гостиничных операторов России. В портфель компании входит 36 отелей в 22 городах России. Компания управляет активами с номерным фондом порядка 10 тысяч единиц. Гостиничный оператор уже управляет на черноморском побережье номерным фондом в 709 единиц.
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ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
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россия
АФК "Система" планирует увеличить номерной фонд на Черном море
АФК "Система" намерена увеличить номерной фонд на Черном море почти в 5 раз
МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Один из крупнейших гостиничных операторов России Cosmos Hotel Group, входящий в АФК "Систему", планирует в течении трех-пяти лет почти в пять раз увеличить свой номерной фонд на побережье Черного моря, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"Cosmos Hotel Group, крупнейший гостиничный оператор России, планирует в 3,8 раза увеличить премиальный номерной фонд на черноморском побережье – популярном направлении для туризма среди россиян. В рамках достигнутых соглашений об управлении с ведущими девелоперами Южного федерального округа в перспективе начнут работать новые отели трех, четыре и пяти звезд в Анапе, Геленджике и Сочи. В течение ближайших 3-5 лет Cosmos Hotel Group увеличит номерной фонд на курортах черноморского побережья на 2,7 тысячи номеров - до 3,4 тысячи номеров с текущих 709 единиц", - рассказали в компании.
Там уточнили, что Cosmos Hotel Group и консорциум компаний "Вертикаль" и ADM GROUP подписали соглашение о совместном развитии круглогодичного курорта "Лучи" в Анапе. Ожидается, что на его территории до 2029 года появится собственный аквапарк, ТРЦ, медицинские и SPA комплексы, натуральный природный водоем с набережной, а также будет построены отели категории четыре и пять звезд. Поясняется, что суммарный номерной фонд курорта составит более 6,5 тысячи номеров, из которых 1,4 тысячи Cosmos Hotel Group возьмет в свое управление.
"Кроме того, в Геленджике Cosmos Hotel Group совместно с федеральным девелопером "Неометрия" уже работает над проектом пятизвездочного отеля на более чем 1 тысячу номеров – партнёры завершают проектные работы, строительство стартует в 2025 году. Номерной фонд Cosmos Hotel Group в Сочи также пополнится сразу двумя проектами: под управлением гостиничного оператора будут работать новые отели – Cosmos Adler Kurortny Hotel (230 номеров) и Cosmos Stay Adler Apartments (119 номеров)", - добавили в компании.
"В планах нашей компании – активное увеличение квалифицированного номерного фонда на популярных курортах Черного моря. Поэтому расширение нашего присутствия в городе-курорте Анапа является для нас важным стратегическим шагом", - отметил президент Cosmos Hotel Group Александр Биба, слова которого привели в сообщении.
Cosmos Hotel Group - один из крупнейших гостиничных операторов России. В портфель компании входит 36 отелей в 22 городах России. Компания управляет активами с номерным фондом порядка 10 тысяч единиц. Гостиничный оператор уже управляет на черноморском побережье номерным фондом в 709 единиц.