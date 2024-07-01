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Цены на европейском рынке газа растут благодаря прогнозам похолодания

Цены на европейском рынке газа растут благодаря прогнозам похолодания - 01.07.2024, ПРАЙМ

Цены на европейском рынке газа растут благодаря прогнозам похолодания

Оптовые цены на природный газ в Великобритании и Нидерландах в понедельник повысились благодаря ожиданиям похолодания в Европе и жесткой конкуренции с Азией за... | 01.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-01T13:55+0300

2024-07-01T13:55+0300

2024-07-01T13:55+0300

рынки

мировой рынок газа

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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Оптовые цены на природный газ в Великобритании и Нидерландах в понедельник повысились благодаря ожиданиям похолодания в Европе и жесткой конкуренции с Азией за поставки сжиженного природного газа.По состоянию на 08.08 по Гринвичу фьючерсы на природный газ с поставкой из терминала TTF в следующем месяце торговались с повышением на 0,55 евро, по 34,95 евро за мегаватт-час, согласно данным LSEG. Контракты с поставкой на следующий день поднялись на 0,75 евро, до 34,60 евро за мегаватт-час.В Великобритании контракты с поставкой в следующем месяце выросли на 1,9 пенса, до 82,9 пенса за терм."На этой неделе ожидается понижение температуры из-за циклонов в Западной Европе. Температура упадет на 4 градуса по Цельсию ниже среднего сезонного значения", – указали аналитики Engie Energy Scan.Похолодание должно повысить спрос на газ в местных зонах распределения.По словам аналитиков LSEG, спрос на газ в местных зонах распределения в понедельник, как ожидается, вырастет на 110 ГВт-ч в день, до 806 ГВт-ч в день.Цены также получают поддержку от сильного спроса на СПГ в Азии. В связи с этим для привлечения СПГ Европе необходимо поддерживать цены на высоком уровне."Температура воздуха в Азии, как прогнозируется, останется высокой, что в последнее время привлекает поставки СПГ на спотовом рынке. Кроме того, это поддерживает цены на европейском рынке на высоких отметках из-за необходимости конкурировать за поставки, которые в последние недели были ограниченными", – пояснила консалтинговая фирма Auxilione.Поставки газа из России в Европу через территорию Украины остаются стабильными.В "Газпроме" сообщили о том, что поставки газа в Европу через территорию Украины в понедельник запланированы на уровне 42,1 млн кубических метров.Углеродные кредиты торговались с повышением на 1,67 евро, по 69,14 евро за тонну.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынки, мировой рынок газа