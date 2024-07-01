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Фьючерсы на газ в США упали до месячного минимума на фоне увеличения добычи

Фьючерсы на газ в США упали до месячного минимума на фоне увеличения добычи - 01.07.2024, ПРАЙМ

Фьючерсы на газ в США упали до месячного минимума на фоне увеличения добычи

Фьючерсы на природный газ в США в понедельник снизились примерно на 3%, до месячного минимума, чему способствовали увеличение добычи в последние несколько... | 01.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-01T20:02+0300

2024-07-01T20:02+0300

2024-07-01T20:02+0300

рынки

мировой рынок газа

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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Фьючерсы на природный газ в США в понедельник снизились примерно на 3%, до месячного минимума, чему способствовали увеличение добычи в последние несколько недель, прогнозы более низкого, чем ожидалось, спроса в следующие две недели, а также избыток запасов газа в хранилищах.Согласно мнению аналитиков, уровень запасов газа в подземных хранилищах на 19% превышает обычный уровень для текущего времени года несмотря на то, что сокращение добычи ранее в 2024 году привело к менее активному пополнению запасов в последние семь недель.В то же время период чрезвычайно жаркой погоды, установившейся во многих регионах страны, продлится как минимум до середины июля, а значит, спрос на кондиционирование помещений будет оставаться высоким, как и потребление газа.По состоянию на 14.17 по Гринвичу августовские фьючерсы на природный газ на NYMEX упали на 6,5 цента, или 2,5%, до 2,536 доллара за млн БТЕ. Контракты могут закрыться на самом низком уровне с 29 мая.На прошлой неделе цены на природный газ выросли примерно на 4%, но спекулятивные инвесторы сократили чистую длинную позицию по фьючерсам и опционам на природный газ на NYMEX и ICE впервые за три недели, согласно отчету CFTC по настроениям трейдеров.По данным LSEG, средняя добыча газа в 48 континентальных штатах США в июне выросла до 98,8 млрд кубических футов в день против среднего майского значения 98,1 млрд кубических футов в день. Это ниже зафиксированного в декабре 2023 года месячного максимума в размере 105,5 млрд кубических футов.Согласно прогнозу LSEG, на следующей неделе спрос на газ в 48 континентальных штатах, включая экспорт, вырастет до 105,8 млрд кубических футов в день с 99,8 млрд кубических футов в день на это неделе.Поставки газа на семь крупнейших СПГ-терминалов в июне снизились до 12,8 млрд кубических футов в день с 12,9 млрд кубических футов в день в мае.

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рынки, мировой рынок газа