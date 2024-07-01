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В Deutsche Bahn объяснили рекордное число опозданий поездов в июне - 01.07.2024, ПРАЙМ
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В Deutsche Bahn объяснили рекордное число опозданий поездов в июне
В Deutsche Bahn объяснили рекордное число опозданий поездов в июне - 01.07.2024, ПРАЙМ
В Deutsche Bahn объяснили рекордное число опозданий поездов в июне
Рекордный процент опоздавших поездов дальнего следования зафиксированный в июне, стал, прежде всего, следствием погодных катаклизмов, сообщили РИА Новости в... | 01.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-01T20:16+0300
2024-07-01T20:16+0300
экономика
германия
deutsche bahn
поезда
опоздание
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МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Рекордный процент опоздавших поездов дальнего следования зафиксированный в июне, стал, прежде всего, следствием погодных катаклизмов, сообщили РИА Новости в пресс-службе железнодорожной компании Deutsche Bahn (DB). Ранее в понедельник издание Bild сообщило, что в июне лишь 52,5% поездов дальнего следования пришли без опоздания в Германии. Сообщается, что такого низкого показателя пунктуальности у DB не было уже много лет. "Экстремальные погодные условия в первой половине июня серьезно снизили нашу пунктуальность! Ущерб от наводнений в нескольких регионах Германии стоил нам в этом месяце 15 процентных пунктов пунктуальности!" — сказал РИА Новости представитель DB. По его словам, в июне 2024 года компания зарегистрировала рекордное количество задержек поездов по причине плохих погодных условий. "В среднем, более 400 поездов дальнего следования ежедневно подвергались воздействию внешних воздействий, таких как оползни, наводнения и повреждения насыпей. Это более чем на 100% превышает нормальные значения. И на 33% выше, чем в предыдущие пиковые месяцы во время наводнений летом 2021 года", — добавил представитель компании. В июне в Германии выпало большое число осадков, что в начале месяца привело к масштабным наводнениям на юге страны. При этом пунктуальность поездов в Германии продолжает снижаться: в 2023 году поезда компании в 46% случаев опаздывали на маршрутах дальнего следования. В качестве причин компания назвала четыре прошедшие забастовки, значительное увеличение числа путешественников по сравнению с 2022 годом, рекордное количество строительных площадок и наступление зимы. В том же 2023 году DB выплатила пассажирам рекордные 132,8 миллиона евро компенсаций за задержки и отмены поездов.Ранее директор чемпионата Европы по футболу 2024 года Филипп Лам раскритиковал транспортную инфраструктуру Германии после своего опоздания на матч между сборными Словакии и Украины. В Deutsche Bahn (DB) признали, что отмены и задержки поездов стали причиной многих неудобств фанатов, приехавших на Евро-2024.
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германия, deutsche bahn, поезда, опоздание
Экономика, ГЕРМАНИЯ, Deutsche Bahn, поезда, опоздание
20:16 01.07.2024
 
В Deutsche Bahn объяснили рекордное число опозданий поездов в июне

DB: рекордное число опозданий поездов в ФРГ связано со стихийными бедствиями

© Unsplash/Maheshkumar PainamФлаг Германии, Берлин
Флаг Германии, Берлин
© Unsplash/Maheshkumar Painam
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МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Рекордный процент опоздавших поездов дальнего следования зафиксированный в июне, стал, прежде всего, следствием погодных катаклизмов, сообщили РИА Новости в пресс-службе железнодорожной компании Deutsche Bahn (DB).
Ранее в понедельник издание Bild сообщило, что в июне лишь 52,5% поездов дальнего следования пришли без опоздания в Германии. Сообщается, что такого низкого показателя пунктуальности у DB не было уже много лет.
"Экстремальные погодные условия в первой половине июня серьезно снизили нашу пунктуальность! Ущерб от наводнений в нескольких регионах Германии стоил нам в этом месяце 15 процентных пунктов пунктуальности!" — сказал РИА Новости представитель DB.
По его словам, в июне 2024 года компания зарегистрировала рекордное количество задержек поездов по причине плохих погодных условий.
"В среднем, более 400 поездов дальнего следования ежедневно подвергались воздействию внешних воздействий, таких как оползни, наводнения и повреждения насыпей. Это более чем на 100% превышает нормальные значения. И на 33% выше, чем в предыдущие пиковые месяцы во время наводнений летом 2021 года", — добавил представитель компании.
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Опоздания и отмены: в ФРГ признали, что опозорились во время Евро-2024
26 июня, 18:49
В июне в Германии выпало большое число осадков, что в начале месяца привело к масштабным наводнениям на юге страны.
При этом пунктуальность поездов в Германии продолжает снижаться: в 2023 году поезда компании в 46% случаев опаздывали на маршрутах дальнего следования. В качестве причин компания назвала четыре прошедшие забастовки, значительное увеличение числа путешественников по сравнению с 2022 годом, рекордное количество строительных площадок и наступление зимы. В том же 2023 году DB выплатила пассажирам рекордные 132,8 миллиона евро компенсаций за задержки и отмены поездов.
Ранее директор чемпионата Европы по футболу 2024 года Филипп Лам раскритиковал транспортную инфраструктуру Германии после своего опоздания на матч между сборными Словакии и Украины. В Deutsche Bahn (DB) признали, что отмены и задержки поездов стали причиной многих неудобств фанатов, приехавших на Евро-2024.
 
ЭкономикаГЕРМАНИЯDeutsche Bahnпоездаопоздание
 
 
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