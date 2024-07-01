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Минск ужесточит условия импорта из недружественных стран
Минск ужесточит условия импорта из недружественных стран - 01.07.2024, ПРАЙМ
Минск ужесточит условия импорта из недружественных стран
Минск готовит ответные меры на санкции Евросоюза, связанные с усложнением ввоза и деятельности субъектов из недружественных стран. Об этом агентству РИА Новости | 01.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-01T17:00+0300
2024-07-01T17:00+0300
2024-07-01T17:00+0300
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МИНСК 1 июл - ПРАЙМ. Минск готовит ответные меры на санкции Евросоюза, связанные с усложнением ввоза и деятельности субъектов из недружественных стран. Об этом агентству РИА Новости сообщил пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз."Правительством Беларуси уже подготовлен комплекс ответных ассиметричных мер. Они будут связаны с ужесточением условий импорта и деятельности в Беларуси субъектов из недружественных стран", — отметил представитель дипведомства.По словам дипломата, эти шаги не являются упреждающими и вина за них лежит на руководстве ЕС, инициирующем санкции. Белорусская сторона всегда выступала за диалог, который она готова вести в любом формате и по любым вопросам.Он также заметил, что новые санкции ЕС против Беларуси являются проходным этапом для страны. Белоруссия имеет активную экономику и множество бизнес-проектов. Главное, по мнению Глаза, Евросоюзу следует осознать бесперспективность своих разрушительных целей и предупредить ущерб европейскому бизнесу и населению.
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белоруссия, импорт
Экономика, БЕЛОРУССИЯ, импорт
Минск ужесточит условия импорта из недружественных стран
Минск ужесточит условия импорта и деятельности субъектов недружественных стран
МИНСК 1 июл - ПРАЙМ. Минск готовит ответные меры на санкции Евросоюза, связанные с усложнением ввоза и деятельности субъектов из недружественных стран. Об этом агентству РИА Новости сообщил пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.
"Правительством Беларуси уже подготовлен комплекс ответных ассиметричных мер. Они будут связаны с ужесточением условий импорта и деятельности в Беларуси субъектов из недружественных стран", — отметил представитель дипведомства.
По словам дипломата, эти шаги не являются упреждающими и вина за них лежит на руководстве ЕС, инициирующем санкции. Белорусская сторона всегда выступала за диалог, который она готова вести в любом формате и по любым вопросам.
Он также заметил, что новые санкции ЕС против Беларуси являются проходным этапом для страны. Белоруссия имеет активную экономику и множество бизнес-проектов. Главное, по мнению Глаза, Евросоюзу следует осознать бесперспективность своих разрушительных целей и предупредить ущерб европейскому бизнесу и населению.
Евросоюз распространил на Белоруссию санкции, уже введенные против России