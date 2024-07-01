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Экономика запрыгнула на американские горки и ищет наездников

Экономика запрыгнула на американские горки и ищет наездников - 01.07.2024, ПРАЙМ

Экономика запрыгнула на американские горки и ищет наездников

Мировая экономика становится все более беспокойной – никто не знает, в каких реалиях придется жить и работать завтра. Как к этому приспосабливается сфера... | 01.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-01T13:12+0300

2024-07-01T13:12+0300

2024-07-01T13:16+0300

интервью

образование

высшее образование

бизнес-образование

александр ким

московская школа управления сколково

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МОСКВА, 1 июн – ПРАЙМ. Мировая экономика становится все более беспокойной – никто не знает, в каких реалиях придется жить и работать завтра. Как к этому приспосабливается сфера образования и на что обратить внимание тем, кто хочет выучиться или получить дополнительные профессиональные навыки, рассказал агентству "Прайм" руководитель Московской школы управления "Сколково" Александр Ким.- Давайте начнем с глобального: как вы могли бы охарактеризовать нынешнее состояние экономики – эпоха перелома, новых вызовов или турбулентности?- Можно вспомнить терминологию карточного гадания – есть приятные хлопоты и неприятные. То, что происходит в экономике сейчас – хлопоты приятные. Если на дворе кризис и ты вынужден заниматься сокращениями, оптимизацией – это неприятно. Сейчас же масса задач, на все есть спрос, не все успеваешь сделать вовремя. Но все же это хлопоты. Ведь такое состояние несет в себе определенные риски, которые многие экономисты характеризуют, как перегрев экономики.- А что это такое? Опережение спроса над предложением, вливание в экономику денег из разных источников?- Смотрите, сейчас одновременно реализуется множество проектов, мощности загружены на 85%. Это говорит о повышенном спросе на промышленные товары, который влечет за собой спрос на рабочую силу, раздувание зарплат и инфляцию. Это все совокупность процессов, которые не так уж плохи для экономики. Растет производство, растут доходы населения. Но всем этим необходимо правильно управлять, вдумчиво воздействовать на процессы.- Какие новые вызовы, на ваш взгляд, сейчас встали перед экономикой? Геополитика, климат, общая структурная неопределенность?- Очевидно, что это не санкции. Они уже воспринимаются, как часть жизни. Ничего нового, помимо ужесточения и обновлений, которые носят скорее психологический, нежели фактический характер, не ожидается. Намного важнее – как управлять последствиями изменений, которые сейчас происходят и будут происходить впредь. Важны не сами вызовы, а наша к ним готовность. Новая нормальность – тотальная неопределенность, когда вопрос стоит не так – какой будет курс, а немного иначе – а будет ли курс вообще, и курс чего? Но мы видим по нашим слушателям, корпоративным клиентам, что бизнес готов жить по новым правилам, и это позитивный сигнал.- В условиях повышенной турбулентности?- Это уже скорее новая нормальность. И нужно иметь определенную ментальную жизнестойкость, чтобы принять это и действовать. Вот, например, ключевая ставка – все готовы принять любой уровень и работать с ним. В конечном счете важно не то, какой она будет, а то , какие решения готовы принимать экономические субъекты при новых ставках и как будут решать задачи роста бизнеса и увеличение благосостояния заинтересованных лиц. А исходя из наших опросов, мы понимаем – все точно ориентированы на экономический рост и оперативное решение текущих вопросов.- Как на все эти изменения реагирует сфера образования?- Бесспорно, определенная инерционность присутствует, как и повсюду. Но в целом все готовы к переменам – иначе невозможно соответствовать требованиям рынка. В конце концов, есть определенные базовые вещи – знание математики, физики, химии. Экономика и менеджмент тоже имеют свои закономерности, которые нужно изучать вне зависимости от контекста. Необычно лишь то, что нынешние изменения очень динамичны. Такого, пожалуй, никогда не было. Чтобы к этому приспособиться, важна работа с ментальным аппаратом наших студентов, учить их работать с информационными потоком, с большим количеством сигналов. Бывает, что новость захватывает все СМИ, но по факту за ней ничего нет. И это нужно определять и отсекать.Вы знаете, есть расхожая фраза – легко быть святым, будучи отшельником, а ты попробуй сделать это в обществе. Образование сейчас должно с этим работать и учить слушателей, в том числе, информационной гигиене. Это тот вызов, с которым раньше образовательная индустрия сталкивалась в значительно меньшей степени.- Свежий пример так называемого информационного хайпа – новость о внесении в Госдуму законопроекта об отмене ЕГЭ. Такие инфоповоды могут всколыхнуть систему?- Не думаю. Отмена или переформатирование ЕГЭ – это скорее про способы оценки знаний. Настоящие инновации, на мой взгляд – новые форматы донесения информации до слушателей, обучения их необходимым навыкам. Мы часто изучаем многое из того, что потом будет чрезвычайно мало востребовано. А то, что по-настоящему пригодится, например, навык ведения переговоров, преподают недостаточно. Нужно принять как новую аксиому - на протяжении всей жизни нам придется учиться, и вот тут инновации очень важны.Мы в Московской школе управления “Сколково” активно используем иммерсивные практики, когда люди активно участвуют в процессе, а также познание через образовательный опыт – ведь большинству взрослых проще изучать новые компетенции именно через практику.- Сейчас много интересных образовательных треков. Например, многие вузы предлагают студенту изучать предметы по выбору. Как вы к этому относитесь?- Здесь важен правильный баланс. Заканчивая школу, многие из нас не очень понимают, кем бы хотели стать, и уж точно только единицы готовы планировать образование и карьеру на годы вперед. Поэтому выбор, конечно, важен. Но он должен быть в определенных рамках, чтобы получать лучшее из гибкости с одной стороны и стандартизации – с другой. Необходима фундаментальная междисциплинарная база, которую мы даем на нашем бакалавриате. Но при этом необходим выбор компетенций в пределах одной-двух специальностей. Есть мировые практики, действующие по этому пути, и на сегодняшний момент это оптимальный путь для комбинирования гибкости с базовой подготовкой.- Представим, что мы уже получили образование и с дипломом идем к работодателю. На какие hard&soft skills он обратит внимание? Важно ли это сегодня?- Для большинства специальностей нужен четкий набор навыков и умений. Это hard-скиллы, на которые работодатель обращает внимание в первую очередь. Условно говоря, программист должен понимать в кодинге, но ему необязательно знать биологию и строение органов, а вот для врача это необходимо. И наоборот, умение кодить на Python для него сильно вторично. Есть другой набор навыков, которые проверяет каждый работодатель – сознательно или нет. Все проекты основаны на взаимодействии с людьми, поэтому очень важно уметь работать в команде, коммуницировать, слышать, активно приспосабливаться для жизни в коллективе, выполнять задания. Этот набор soft-скиллов у большинства работодателей одинаковый.С другой стороны, разделение скиллов на hard/soft, на мой взгляд, несколько устарело. Уже вводится новое понятие – так называемые self-cкиллы. Это навыки, которые связаны, прежде всего, с личностными особенностями человека – уровнем его энергии, умением работать со стрессом, способностью работать в условиях неопределенности, не теряя мотивацию. Многое идет от личности, и с этой жизнестойкостью, устойчивостью многие организации сейчас начинают работать, в том числе, наша школа.- Это преимущественно для взрослой аудитории?- Конечно. Бакалавриат – время накопления базовых знаний и навыков, а такие надстройки мы прорабатываем по большей части на послевузовском уровне. На самом деле, никто не знает, что может пригодиться в будущем. Еще пять лет назад никто не думал, что искусственный интеллект займет такую важную роль в нашей жизни, не задумывались о вопросах защиты персональных данных. Нам казалось, что digital – тот прекрасный мир, который сделает нас свободными, но оказалось, что это не так. Мы поняли, что многие старые архитектуры построены небезопасным способом и с совершенствованием технологий становятся уязвимыми. Появляется пласт возможностей как переучиваться, так и осваивать передовые профессии в любом возрасте . Но никто не знает, какие профессии могут уйти в историю. Например, в момент , когда появилось электричество, профессия электрика была уникальной и передовой, а сейчас она демократичная. Может и специальности, связанные с искусственным интеллектом, станут вполне обыденными. Неясно, какие изменения нас ждут, поэтому развитые навыки адаптации и обучения – единственно верный путь.- А языковая подготовка не устарела? Ведь появились электронные переводчики…- На мой взгляд, знание языков всегда развивает мозг человека. Кроме того, есть такое понятие, как психолингвистика: любой иностранный язык, манера разговора, то, как пишутся буквы, влияет на психику людей. Это приближает к пониманию чужой культуры, очень важно и интересно. Любой язык – способ иначе смотреть на мир, и нельзя упускать эту особенность. Без него вы будете менее богатым в понимании целостной картины мира, а это очень важно, так как дает вам конкурентное преимущество.- В свое время была востребована программа двойных дипломов с зарубежными вузами. Сейчас это актуально?- Сейчас важно не само наличие второго диплома, а возможность побыть в другой среде, прикоснуться к другой культуре, получить знания у других профессоров под другим углом зрения. В этом смысле программы с международной компонентой сильно богаче и полезнее для всех, особенно для молодых ребят. При этом получат ли они второй диплом – не так критично. Сейчас это носит более маркетинговый характер, нежели действительно нужно студентам.- На что обратить внимание тем, кто только планирует свое образование?- Конечно, на самого себя. Важно смотреть, что у тебя получается лучше, что больше нравится. Вот пример Чайковского – он получил образование юриста, и лишь потом поступил в консерваторию и стал выдающимся композитором. Не всегда удается понять сразу, к чему у вас склонность. В помощь профориентации есть масса специальных сервисов. Но иногда помогает лишь принцип действовать "от противного" - не попробуешь, не узнаешь.

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2024

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Александр Ким https://cdnn.1prime.ru/img/84085/85/840858580_195:0:975:780_100x100_80_0_0_09a41167ecaf5fca7e00f809c58de037.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Александр Ким https://cdnn.1prime.ru/img/84085/85/840858580_195:0:975:780_100x100_80_0_0_09a41167ecaf5fca7e00f809c58de037.jpg

образование, высшее образование, бизнес-образование, александр ким, московская школа управления сколково