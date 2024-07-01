https://1prime.ru/20240701/ipoteka-849618162.html

Рост ставки по уже выданному ипотечному кредиту ограничили

Рост ставки по уже выданному ипотечному кредиту ограничили - 01.07.2024, ПРАЙМ

Рост ставки по уже выданному ипотечному кредиту ограничили

Банк России ограничил рост рост ставки по уже оформленному ипотечному кредиту в том случае, если заемщик отказывается от страховки. | 01.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-01T05:36+0300

2024-07-01T05:36+0300

2024-07-01T05:36+0300

россия

ипотека

https://cdnn.1prime.ru/img/84124/38/841243817_0:201:3078:1932_1920x0_80_0_0_cd134686a020edb20b2606684f00b804.jpg

МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Банк России ограничил рост рост ставки по уже оформленному ипотечному кредиту в том случае, если заемщик отказывается от страховки.Соответствующая мера вступает в силу с первого июля.Отмечается, что она была предложена Цетробанк в целях не допустить значительного роста ставки по ипотеке в случае отказа заемщика от заключения договора страхования или последующего расторжения этого договора. Теперь в подобных случаях кредитор может увеличить ставку только до уровня действующий на момент заключения договора ставки.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, ипотека