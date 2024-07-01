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Рост ставки по уже выданному ипотечному кредиту ограничили
Рост ставки по уже выданному ипотечному кредиту ограничили - 01.07.2024, ПРАЙМ
Рост ставки по уже выданному ипотечному кредиту ограничили
Банк России ограничил рост рост ставки по уже оформленному ипотечному кредиту в том случае, если заемщик отказывается от страховки. | 01.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-01T05:36+0300
2024-07-01T05:36+0300
2024-07-01T05:36+0300
россия
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Банк России ограничил рост рост ставки по уже оформленному ипотечному кредиту в том случае, если заемщик отказывается от страховки.Соответствующая мера вступает в силу с первого июля.Отмечается, что она была предложена Цетробанк в целях не допустить значительного роста ставки по ипотеке в случае отказа заемщика от заключения договора страхования или последующего расторжения этого договора. Теперь в подобных случаях кредитор может увеличить ставку только до уровня действующий на момент заключения договора ставки.
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россия, ипотека
Рост ставки по уже выданному ипотечному кредиту ограничили
ЦБ ограничил рост ставки по ипотечному кредиту при отказе заемщика от страховки
МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Банк России ограничил рост рост ставки по уже оформленному ипотечному кредиту в том случае, если заемщик отказывается от страховки.
Соответствующая мера вступает в силу с первого июля.
Отмечается, что она была предложена Цетробанк в целях не допустить значительного роста ставки по ипотеке в случае отказа заемщика от заключения договора страхования или последующего расторжения этого договора. Теперь в подобных случаях кредитор может увеличить ставку только до уровня действующий на момент заключения договора ставки.