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Рост ставки по уже выданному ипотечному кредиту ограничили - 01.07.2024, ПРАЙМ
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Рост ставки по уже выданному ипотечному кредиту ограничили
Рост ставки по уже выданному ипотечному кредиту ограничили - 01.07.2024, ПРАЙМ
Рост ставки по уже выданному ипотечному кредиту ограничили
Банк России ограничил рост рост ставки по уже оформленному ипотечному кредиту в том случае, если заемщик отказывается от страховки. | 01.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-01T05:36+0300
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россия
ипотека
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Банк России ограничил рост рост ставки по уже оформленному ипотечному кредиту в том случае, если заемщик отказывается от страховки.Соответствующая мера вступает в силу с первого июля.Отмечается, что она была предложена Цетробанк в целях не допустить значительного роста ставки по ипотеке в случае отказа заемщика от заключения договора страхования или последующего расторжения этого договора. Теперь в подобных случаях кредитор может увеличить ставку только до уровня действующий на момент заключения договора ставки.
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россия, ипотека
РОССИЯ, ипотека
05:36 01.07.2024
 
Рост ставки по уже выданному ипотечному кредиту ограничили

ЦБ ограничил рост ставки по ипотечному кредиту при отказе заемщика от страховки

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДоверительное управление
Доверительное управление - ПРАЙМ, 1920, 01.07.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Банк России ограничил рост рост ставки по уже оформленному ипотечному кредиту в том случае, если заемщик отказывается от страховки.
Соответствующая мера вступает в силу с первого июля.
Отмечается, что она была предложена Цетробанк в целях не допустить значительного роста ставки по ипотеке в случае отказа заемщика от заключения договора страхования или последующего расторжения этого договора. Теперь в подобных случаях кредитор может увеличить ставку только до уровня действующий на момент заключения договора ставки.
 
РОССИЯипотека
 
 
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