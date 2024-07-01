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В России завершается программа массовой льготной ипотеки - 01.07.2024, ПРАЙМ
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В России завершается программа массовой льготной ипотеки
В России завершается программа массовой льготной ипотеки - 01.07.2024, ПРАЙМ
В России завершается программа массовой льготной ипотеки
С первого июля в России прекращается действие льготной ипотеки на первичное жилье под восемь процентов. | 01.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-01T10:12+0300
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россия
льготная ипотека
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. С первого июля в России прекращается действие льготной ипотеки на первичное жилье под восемь процентов.Как сообщает сайт "Дом.РФ", за время действия программы было выдано более 1,5 миллиона кредитов, а совокупный объем сделок составил шесть триллионов рублей. Отмечается, что больше всего ипотек выдали такие банки, как Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, банк "Дом.РФ", Промсвязьбанк.Так, более половины выдач ипотечных кредитов пришлось на десять ключевых регионов: Москву, где было выдано 20 процентов кредитов, Подмосковье (12 процентов), Санкт-Петербург (15 процентов) и Краснодарский край (семь процентов). На Тюменскую, Свердловскую, Ленинградскую, Новосибирскую и Ростовскую области, а также на Татарстан пришлось от двух до четырех процентов выдач.Кроме того, как рассказал генеральный директор "Мира квартир" Павел Луценко, льготна ипотека существенно разогнала цены на первичном рынке, так как спровоцировала рост спроса за счет увеличения количества платежеспособных покупателей. По его словам, за это время цена за "квадрат" в Москве выросла на 69 процентов, а в Московской области – на 80 процентов.Тем не менее, уточняется, что после завершения действия программы продолжат действовать адресные программы семейной, IT, арктической и дальневосточной ипотеки.Ранее сообщалось, что банк ВТБ с певрого июля повышает ставки по рыночным программам ипотеки на 1,3 процентных пункта, минимальная теперь составит 19,2 процента годовых.
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россия, льготная ипотека
РОССИЯ, льготная ипотека
10:12 01.07.2024 (обновлено: 10:18 01.07.2024)
 
В России завершается программа массовой льготной ипотеки

В России 1 июля завершается программа массовой льготной ипотеки

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкНалог на вклады
Налог на вклады - ПРАЙМ, 1920, 01.07.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. С первого июля в России прекращается действие льготной ипотеки на первичное жилье под восемь процентов.
Как сообщает сайт "Дом.РФ", за время действия программы было выдано более 1,5 миллиона кредитов, а совокупный объем сделок составил шесть триллионов рублей. Отмечается, что больше всего ипотек выдали такие банки, как Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, банк "Дом.РФ", Промсвязьбанк.
Так, более половины выдач ипотечных кредитов пришлось на десять ключевых регионов: Москву, где было выдано 20 процентов кредитов, Подмосковье (12 процентов), Санкт-Петербург (15 процентов) и Краснодарский край (семь процентов). На Тюменскую, Свердловскую, Ленинградскую, Новосибирскую и Ростовскую области, а также на Татарстан пришлось от двух до четырех процентов выдач.
Кроме того, как рассказал генеральный директор "Мира квартир" Павел Луценко, льготна ипотека существенно разогнала цены на первичном рынке, так как спровоцировала рост спроса за счет увеличения количества платежеспособных покупателей. По его словам, за это время цена за "квадрат" в Москве выросла на 69 процентов, а в Московской области – на 80 процентов.
Тем не менее, уточняется, что после завершения действия программы продолжат действовать адресные программы семейной, IT, арктической и дальневосточной ипотеки.
Ранее сообщалось, что банк ВТБ с певрого июля повышает ставки по рыночным программам ипотеки на 1,3 процентных пункта, минимальная теперь составит 19,2 процента годовых.
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РОССИЯльготная ипотека
 
 
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