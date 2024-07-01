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Подсчитана необходимая для одобрения ипотеки зарплата у россиян - 01.07.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240701/ipoteka-849634475.html
Подсчитана необходимая для одобрения ипотеки зарплата у россиян
Подсчитана необходимая для одобрения ипотеки зарплата у россиян - 01.07.2024, ПРАЙМ
Подсчитана необходимая для одобрения ипотеки зарплата у россиян
Чтобы банк одобрил ипотечный кредит на покупку квартиры в Москве, необходимо предоставить документальное подтверждение дохода в размере 233,9 тысячи рублей,... | 01.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-01T14:56+0300
2024-07-01T15:04+0300
недвижимость
россия
льготная ипотека
недвижимость
зарплата
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МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Чтобы банк одобрил ипотечный кредит на покупку квартиры в Москве, необходимо предоставить документальное подтверждение дохода в размере 233,9 тысячи рублей, подсчитали "РБК-Недвижимость" со ссылкой на данные ЦИАН и "ДОМ.РФ".По данным ресурса, в Москве квартира в среднем стоит 13,2 миллиона рублей. С учетом первоначального взноса в 30% ежемесячный платеж составит 140,38 тысячи рублей. Таким образом, чтобы получить кредит на покупку жилья, россиянин должен документально подтвердить свой доход в размере 233,9 тысячи рублей, хотя до отмены льготной программы достаточно было дохода в 118,9 тысячи рублей.Однокомнатная квартира в новостройке Санкт-Петербурга стоит 9,3 миллиона. Для первоначального взноса потребуется 2,78 миллиона рублей. Ежемесячный платеж составит 98,9 тысячи рублей, до отмены льготной программы он составлял 50,3 тысячи рублей. То есть, чтобы иметь возможность приобрести эту квартиру, ежемесячный доход должен быть не менее 164,8 тысячи рублей.По России в целом (кроме Москвы и Петербурга) однушка в новостройке стоит 4,4 миллиона рублей. Если взять ипотеку на 25 лет под 18% годовых с первоначальным взносом в 1,33 миллиона, ежемесячный платеж составит 46,5 тысячи рублей. Банк выдаст кредит при заработной плате не менее 77,6 тысячи рублей.Как ранее рассказал генеральный директор "Мира квартир" Павел Луценко, льготная ипотека разогнала цены на первичном рынке, так как спровоцировала рост спроса за счет увеличения количества платежеспособных покупателей. По его словам, за это время цена за "квадрат" в Москве выросла на 69%, а в Московской области – на 80%.
https://1prime.ru/20240701/ipoteka-849623809.html
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россия, льготная ипотека, недвижимость, зарплата
Недвижимость, РОССИЯ, льготная ипотека, Недвижимость, зарплата
14:56 01.07.2024 (обновлено: 15:04 01.07.2024)
 
Подсчитана необходимая для одобрения ипотеки зарплата у россиян

"РБК-Недвижимость": в Москве ипотеку одобрят при зарплате в 234 тысячи рублей

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДоверительное управление
Доверительное управление - ПРАЙМ, 1920, 01.07.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Чтобы банк одобрил ипотечный кредит на покупку квартиры в Москве, необходимо предоставить документальное подтверждение дохода в размере 233,9 тысячи рублей, подсчитали "РБК-Недвижимость" со ссылкой на данные ЦИАН и "ДОМ.РФ".
По данным ресурса, в Москве квартира в среднем стоит 13,2 миллиона рублей. С учетом первоначального взноса в 30% ежемесячный платеж составит 140,38 тысячи рублей. Таким образом, чтобы получить кредит на покупку жилья, россиянин должен документально подтвердить свой доход в размере 233,9 тысячи рублей, хотя до отмены льготной программы достаточно было дохода в 118,9 тысячи рублей.
Однокомнатная квартира в новостройке Санкт-Петербурга стоит 9,3 миллиона. Для первоначального взноса потребуется 2,78 миллиона рублей. Ежемесячный платеж составит 98,9 тысячи рублей, до отмены льготной программы он составлял 50,3 тысячи рублей. То есть, чтобы иметь возможность приобрести эту квартиру, ежемесячный доход должен быть не менее 164,8 тысячи рублей.
По России в целом (кроме Москвы и Петербурга) однушка в новостройке стоит 4,4 миллиона рублей. Если взять ипотеку на 25 лет под 18% годовых с первоначальным взносом в 1,33 миллиона, ежемесячный платеж составит 46,5 тысячи рублей. Банк выдаст кредит при заработной плате не менее 77,6 тысячи рублей.
Налог на вклады - ПРАЙМ, 1920, 01.07.2024
В России завершается программа массовой льготной ипотеки
10:12
Как ранее рассказал генеральный директор "Мира квартир" Павел Луценко, льготная ипотека разогнала цены на первичном рынке, так как спровоцировала рост спроса за счет увеличения количества платежеспособных покупателей. По его словам, за это время цена за "квадрат" в Москве выросла на 69%, а в Московской области – на 80%.
 
НедвижимостьРОССИЯльготная ипотекаНедвижимостьзарплата
 
 
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