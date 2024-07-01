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Эксперт призвал не ждать новых льготных ипотечных программ в России

Эксперт призвал не ждать новых льготных ипотечных программ в России - 01.07.2024, ПРАЙМ

Эксперт призвал не ждать новых льготных ипотечных программ в России

Новых льготных ипотечных программ в России ожидать не стоит, они и так привели к серьезному перегреву и рынка ипотечного кредитования, и рынка жилой... | 01.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-01T15:42+0300

2024-07-01T15:42+0300

2024-07-01T15:42+0300

ипотека

льготная ипотека

россия

недвижимость

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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Новых льготных ипотечных программ в России ожидать не стоит, они и так привели к серьезному перегреву и рынка ипотечного кредитования, и рынка жилой недвижимости, такое мнение высказал РИА Новости Новости управляющий директор рейтингового агентства "Эксперт РА" Юрий Беликов. В России с 1 июля завершилась самая массовая льготная ипотечная программа - на покупку жилья в новостройках под 8%, действовавшая с апреля 2020 года. Сейчас в стране продолжат действовать адресные программы семейной, IT, арктической и дальневосточной ипотеки. "Принципиально новых льготных программ я не ожидаю. Тем более, что они и так привели к серьезному перегреву ипотечного рынка и рынка жилой недвижимости. Будущее льготных ипотечных программ – это калибровка и оптимизация условий тех программ, которые еще продолжают действовать", - сказал Беликов, отметив, что оптимизацию условий не следует понимать как повышение доступности кредитов, ведь во внимание будут приниматься последствия того спроса, который уже был сформирован льготными программами и привел к рыночному перегреву. "Соответственно, поддержка должна быть адресной (например, семей с маленькими детьми), но при этом не должна стимулировать инвестиционный спрос на недвижимость, не должна приводить к устойчивому росту цен на недвижимость, а также к опасной закредитованности населения", - указал Беликов. Эксперт добавил, что продолжает действовать семейная ипотека, ее продлили до 2030 года и будут поддерживать. "Вероятно, среди доступных льготных ипотечных программ она и будет самой популярной. Также формально пока сохраняется IT-ипотека, но в первом полугодии лимиты на нее были исчерпаны. Выделение дополнительных лимитов возможно, но, скорее всего, уже на ужесточенных условиях – например, только для регионов России, исключая Москву и Санкт-Петербург", - считает он. Беликов также отметил, что стандартная рыночная ипотека при текущих рыночных ставках (в Сбербанке, например, минимальная составляет 18%, в ВТБ - 19,2%) становится практически недоступной. Оформлять ипотеку на рыночных условиях можно только с очень большим первоначальным взносом – например, существенно более 50% – а также при обоснованном намерении погасить такой кредит досрочно. В противном случае переплата по процентам будет огромной, что сильно повышает риски неплатежеспособности заемщика, считает управляющий директор "Эксперт РА".

https://1prime.ru/20240701/ipoteka-849634475.html

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ипотека, льготная ипотека, россия, недвижимость