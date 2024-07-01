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Россиянам рассказали о стоимости новостроек после отмены льготной ипотеки - 01.07.2024, ПРАЙМ
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Россиянам рассказали о стоимости новостроек после отмены льготной ипотеки
Россиянам рассказали о стоимости новостроек после отмены льготной ипотеки - 01.07.2024, ПРАЙМ
Россиянам рассказали о стоимости новостроек после отмены льготной ипотеки
Новостройки в России не будут дешеветь после окончания льготной ипотеки, в том числе на фоне растущей себестоимости строительства, заявил глава Национального... | 01.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-01T17:29+0300
2024-07-01T17:29+0300
россия
недвижимость
льготная ипотека
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Новостройки в России не будут дешеветь после окончания льготной ипотеки, в том числе на фоне растущей себестоимости строительства, заявил глава Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков. В России с 1 июля завершилась самая массовая льготная ипотечная программа - на покупку жилья в новостройках под 8%, действовавшая с апреля 2020 года. Сейчас в стране продолжат действовать адресные программы семейной, IT, арктической и дальневосточной ипотеки. "Когда подешевеет недвижимость &lt;...&gt; К сожалению, никогда. Возможности снижения цены для того, чтобы уложиться в "прокрустово ложе" спроса с одной стороны, а с другой - в модель банка, чтобы получить проектное финансирование, на сегодняшний день у строителей достаточно малы", - заявил на круглом столе Глушков, отметив, что рост стоимости ряда стройматериалов превысил 70%. Он также усомнился, что после отмены льготной ипотеки строительство пойдет в регионы, где сейчас нет предложения новостроек. "Везде, где это можно было, где это было целесообразно, девелоперы, застройщики, генподрядчики начали работать. А на тех территориях, где этого сейчас не происходит, надеяться на то, что снижение спроса благодаря сокращению госпрограмм приведет к тому, что стройка начнет расползаться по территории, было бы хорошо, но экономические параметры за это точно не говорят", - заключил Глушков. Он также ожидает, что объем предложения новостроек в России может сократиться на 20-25% в 2025 году по сравнению с 2024-м.
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россия, недвижимость, льготная ипотека
РОССИЯ, Недвижимость, льготная ипотека
17:29 01.07.2024
 
Россиянам рассказали о стоимости новостроек после отмены льготной ипотеки

НОСТРОЙ: новостройки не будут дешеветь после окончания льготной ипотеки

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтроительство новых домов в Москве
Строительство новых домов в Москве - ПРАЙМ, 1920, 01.07.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Новостройки в России не будут дешеветь после окончания льготной ипотеки, в том числе на фоне растущей себестоимости строительства, заявил глава Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков.
В России с 1 июля завершилась самая массовая льготная ипотечная программа - на покупку жилья в новостройках под 8%, действовавшая с апреля 2020 года. Сейчас в стране продолжат действовать адресные программы семейной, IT, арктической и дальневосточной ипотеки.
"Когда подешевеет недвижимость <...> К сожалению, никогда. Возможности снижения цены для того, чтобы уложиться в "прокрустово ложе" спроса с одной стороны, а с другой - в модель банка, чтобы получить проектное финансирование, на сегодняшний день у строителей достаточно малы", - заявил на круглом столе Глушков, отметив, что рост стоимости ряда стройматериалов превысил 70%.
Он также усомнился, что после отмены льготной ипотеки строительство пойдет в регионы, где сейчас нет предложения новостроек.
"Везде, где это можно было, где это было целесообразно, девелоперы, застройщики, генподрядчики начали работать. А на тех территориях, где этого сейчас не происходит, надеяться на то, что снижение спроса благодаря сокращению госпрограмм приведет к тому, что стройка начнет расползаться по территории, было бы хорошо, но экономические параметры за это точно не говорят", - заключил Глушков.
Он также ожидает, что объем предложения новостроек в России может сократиться на 20-25% в 2025 году по сравнению с 2024-м.
 
РОССИЯНедвижимостьльготная ипотека
 
 
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