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Россиянам рассказали о стоимости новостроек после отмены льготной ипотеки

Россиянам рассказали о стоимости новостроек после отмены льготной ипотеки - 01.07.2024, ПРАЙМ

Россиянам рассказали о стоимости новостроек после отмены льготной ипотеки

Новостройки в России не будут дешеветь после окончания льготной ипотеки, в том числе на фоне растущей себестоимости строительства, заявил глава Национального... | 01.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-01T17:29+0300

2024-07-01T17:29+0300

2024-07-01T17:29+0300

россия

недвижимость

льготная ипотека

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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Новостройки в России не будут дешеветь после окончания льготной ипотеки, в том числе на фоне растущей себестоимости строительства, заявил глава Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков. В России с 1 июля завершилась самая массовая льготная ипотечная программа - на покупку жилья в новостройках под 8%, действовавшая с апреля 2020 года. Сейчас в стране продолжат действовать адресные программы семейной, IT, арктической и дальневосточной ипотеки. "Когда подешевеет недвижимость <...> К сожалению, никогда. Возможности снижения цены для того, чтобы уложиться в "прокрустово ложе" спроса с одной стороны, а с другой - в модель банка, чтобы получить проектное финансирование, на сегодняшний день у строителей достаточно малы", - заявил на круглом столе Глушков, отметив, что рост стоимости ряда стройматериалов превысил 70%. Он также усомнился, что после отмены льготной ипотеки строительство пойдет в регионы, где сейчас нет предложения новостроек. "Везде, где это можно было, где это было целесообразно, девелоперы, застройщики, генподрядчики начали работать. А на тех территориях, где этого сейчас не происходит, надеяться на то, что снижение спроса благодаря сокращению госпрограмм приведет к тому, что стройка начнет расползаться по территории, было бы хорошо, но экономические параметры за это точно не говорят", - заключил Глушков. Он также ожидает, что объем предложения новостроек в России может сократиться на 20-25% в 2025 году по сравнению с 2024-м.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, недвижимость, льготная ипотека