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Продемонстрировать мускулы: раскрыт новый маневр страны НАТО против России - 01.07.2024, ПРАЙМ
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Продемонстрировать мускулы: раскрыт новый маневр страны НАТО против России
Продемонстрировать мускулы: раскрыт новый маневр страны НАТО против России - 01.07.2024, ПРАЙМ
Продемонстрировать мускулы: раскрыт новый маневр страны НАТО против России
Испания перебросила своих военных в Словакию в рамках стратегии НАТО против России. Об этом сообщает местное издание ABC. | 01.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-01T10:10+0300
2024-07-01T10:10+0300
испания
нато
россия
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МОСКВА, 1июл - ПРАЙМ. Испания перебросила своих военных в Словакию в рамках стратегии НАТО против России. Об этом сообщает местное издание ABC.Отмечается, что присутствие Испании на восточном фланге альянса росло с геометрической прогрессией."Последним шагом стало размещение (Испанией. – Прим. ред.) в Словакии контингента, состоящего из более чем 780 солдат", - сказано в публикации.Как подчеркивает ABC, данная мера должна помочь НАТО "продемонстрировать России свои мускулы и разубедить от какого-либо нападения на альянс".В последнее время на Западе все чаще говорят о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что Россия не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию повторил, что Россия открыта к диалогу со всеми странами, а также назвал опасения Запада о надвигающейся атаке России, бредом.
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испания, нато, россия
ИСПАНИЯ, НАТО, РОССИЯ
10:10 01.07.2024
 
Продемонстрировать мускулы: раскрыт новый маневр страны НАТО против России

ABC: Испания перебросила в Словакию военных в рамках усилий НАТО против России

© Unsplash/AXP PhotographyБарселона, Испания
Барселона, Испания
© Unsplash/AXP Photography
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МОСКВА, 1июл - ПРАЙМ. Испания перебросила своих военных в Словакию в рамках стратегии НАТО против России. Об этом сообщает местное издание ABC.
Отмечается, что присутствие Испании на восточном фланге альянса росло с геометрической прогрессией.
"Последним шагом стало размещение (Испанией. – Прим. ред.) в Словакии контингента, состоящего из более чем 780 солдат", - сказано в публикации.
Как подчеркивает ABC, данная мера должна помочь НАТО "продемонстрировать России свои мускулы и разубедить от какого-либо нападения на альянс".
В последнее время на Западе все чаще говорят о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что Россия не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию повторил, что Россия открыта к диалогу со всеми странами, а также назвал опасения Запада о надвигающейся атаке России, бредом.
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ИСПАНИЯНАТОРОССИЯ
 
 
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