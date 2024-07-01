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Испания приняла командование боевой группой НАТО в Словакии

Испания приняла командование боевой группой НАТО в Словакии - 01.07.2024, ПРАЙМ

Испания приняла командование боевой группой НАТО в Словакии

Испания уже приступила к командованию натовской военной группировкой на базе Лешт в Словакии в рамках стратегии укрепления восточного фланга. Об этом сообщает... | 01.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-01T14:44+0300

2024-07-01T14:44+0300

2024-07-01T14:45+0300

испания

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МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Испания уже приступила к командованию натовской военной группировкой на базе Лешт в Словакии в рамках стратегии укрепления восточного фланга. Об этом сообщает местное издание EFE.Отмечается, что группа насчитывает свыше 1,5 тысячи солдат из восьми стран. Испания, по данным EFE, направила 750 военных."Это самый большой контингент за рубежом, содержащийся на постоянной основе, что делает Испанию крупнейшим участником операции НАТО", - сказано в метериале.Добавляется, что Словакия направит 50 военных, Словения - 104, Чехия - 150 и Португалия - 80. К группе, как пишет EFE, присоединятся также солдаты из США, Румынии и Турции.

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