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СМИ узнали о возможной дате начала операции Израиля против "Хезболла" - 01.07.2024, ПРАЙМ
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СМИ узнали о возможной дате начала операции Израиля против "Хезболла"
СМИ узнали о возможной дате начала операции Израиля против "Хезболла" - 01.07.2024, ПРАЙМ
СМИ узнали о возможной дате начала операции Израиля против "Хезболла"
Израиль может начать военную операцию против движения "Хезболлах" на юге Ливана во второй половине июля, сообщило в понедельник немецкое издание Bild со ссылкой | 01.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-01T17:35+0300
2024-07-01T17:52+0300
политика
израиль
ливан
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МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Израиль может начать военную операцию против движения "Хезболлах" на юге Ливана во второй половине июля, сообщило в понедельник немецкое издание Bild со ссылкой на свои источники. По информации Bild, западные дипломаты предполагают, что военная операция на юге Ливана может начаться "на третьей или четвёртой неделе июля". Ситуация на границе между Израилем и Ливаном накалилась после того, как Израиль начал военные действия в секторе Газа в октябре 2023 года. С тех пор израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболла" ежедневно обмениваются обстрелами вдоль границы. По данным ливанского Министерства иностранных дел, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о примерно 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.На прошлой неделе МИД Германии призвал своих граждан срочно покинуть Ливан.Ранее министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац, заявив, что отсутствие решительной победы в секторе Газа может приблизить страну к войне с шиитским движением "Хезболла" в Ливане.
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израиль, ливан, хезболлах
Политика, ИЗРАИЛЬ, ЛИВАН, Хезболлах
17:35 01.07.2024 (обновлено: 17:52 01.07.2024)
 
СМИ узнали о возможной дате начала операции Израиля против "Хезболла"

Bild: Израиль может начать операцию против "Хезболла" во 2-й половине июля

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкВиды Тель-Авива
Виды Тель-Авива - ПРАЙМ, 1920, 01.07.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Израиль может начать военную операцию против движения "Хезболлах" на юге Ливана во второй половине июля, сообщило в понедельник немецкое издание Bild со ссылкой на свои источники.
По информации Bild, западные дипломаты предполагают, что военная операция на юге Ливана может начаться "на третьей или четвёртой неделе июля".
Ситуация на границе между Израилем и Ливаном накалилась после того, как Израиль начал военные действия в секторе Газа в октябре 2023 года. С тех пор израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболла" ежедневно обмениваются обстрелами вдоль границы.
По данным ливанского Министерства иностранных дел, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о примерно 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.
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Вчера, 10:45
На прошлой неделе МИД Германии призвал своих граждан срочно покинуть Ливан.
Ранее министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац, заявив, что отсутствие решительной победы в секторе Газа может приблизить страну к войне с шиитским движением "Хезболла" в Ливане.
 
ПолитикаИЗРАИЛЬЛИВАНХезболлах
 
 
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