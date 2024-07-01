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Россиянин получил выплату в 16 миллионов рублей по каско в "Ингосстрахе"

Россиянин получил выплату в 16 миллионов рублей по каско в "Ингосстрахе" - 01.07.2024, ПРАЙМ

Россиянин получил выплату в 16 миллионов рублей по каско в "Ингосстрахе"

Самая дорогая выплата по каско в "Ингосстрахе" в прошедшем полугодии составила более 16 миллионов рублей клиенту из Новосибирска, за утрату автомобиля марки... | 01.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-01T11:55+0300

2024-07-01T11:55+0300

2024-07-01T11:56+0300

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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Самая дорогая выплата по каско в "Ингосстрахе" в прошедшем полугодии составила более 16 миллионов рублей клиенту из Новосибирска, за утрату автомобиля марки Bentley, еще две крупные выплаты, на 14 и 12 миллионов рублей, произведены водителям из Москвы и Санкт-Петербурга, сообщает страховщик. "Самая дорогая выплата по каско составила более 16 миллионов рублей. Страховой случай произошел в Новосибирске. На почве личной неприязни виновник происшествия проник в гараж клиента "Ингосстраха", облил застрахованный автомобиль Bentley Continental бензином и поджёг его. После пожара автомобиль уже не подлежал восстановлению, и в результате клиент получил от "Ингосстраха" страховую выплату", - говорится в пресс-релизе. Еще один случай произошел в Москве. Водитель на автомобиле Mercedes-Benz G500 ехал в Санкт-Петербург и на мокрой дороге его занесло. В результате водитель не справился с управлением, машина ударилась в отбойник и перевернулась. Из-за сильного повреждения автомобиль был признан не подлежащим восстановлению, в связи с этим "Ингосстрах" выплатил клиенту более 14 миллионов рублей, также рассказывает страховщик. Схожий страховой случай произошел в Санкт-Петербурге. Клиент "Ингосстраха" на автомобиле BMW X5 не справился с управлением, из-за чего машина ударилась в отбойник и перевернулась. Автомобиль также был признан не подлежащим восстановлению, и страховая компания выплатила клиенту более 12 миллионов рублей, указывается там же.

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россия, каско, авторынок рф