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Раскрыты подробности кислородной катастрофы на Земле - 01.07.2024, ПРАЙМ
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Раскрыты подробности кислородной катастрофы на Земле
Раскрыты подробности кислородной катастрофы на Земле - 01.07.2024, ПРАЙМ
Раскрыты подробности кислородной катастрофы на Земле
Американские ученые описали алгоритм первоначального накопления кислорода на Земле. Согласно результатам исследования, опубликованным в журнале Nature, Великое... | 01.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-01T13:53+0300
2024-07-01T13:54+0300
ученые
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Американские ученые описали алгоритм первоначального накопления кислорода на Земле. Согласно результатам исследования, опубликованным в журнале Nature, Великое окислительное событие, также называемое кислородной катастрофой, происходило скачками в течение двухсот миллионов лет, пишет Lenta.ru. Кислородная катастрофа началась более двух с половиной миллиарда лет назад, когда свободный кислород начал накапливаться в атмосфере Земли, что помогло возникнуть сложной жизни. Одновременно изменялись уровни кислорода в океанах. При этом содержание O2 в атмосфере то уменьшалось, то скачкообразно росло.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеГаз O2 производили цианобактерии в океане до Великого окислительного события, но быстро разрушался в реакциях с минералами. Чтобы обеспечить постоянное насыщение кислородом, Земле потребовалось время для биологической, геологической и химической эволюции. С того момента, как в океане начал появляться свободный кислород, в составе континентов произошли ошеломляющие изменения. Земля стала не только более пригодной для жизни в целом, но подходящей для развития сложных организмов.
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ученые
ученые
13:53 01.07.2024 (обновлено: 13:54 01.07.2024)
 
Раскрыты подробности кислородной катастрофы на Земле

Nature: кислородная катастрофа произошла скачкообразно 2,5 миллиарда лет назад

© Фото : NASA#Снимок Земли "The Blue Marble"
#Снимок Земли The Blue Marble - ПРАЙМ, 1920, 01.07.2024
© Фото : NASA
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Американские ученые описали алгоритм первоначального накопления кислорода на Земле. Согласно результатам исследования, опубликованным в журнале Nature, Великое окислительное событие, также называемое кислородной катастрофой, происходило скачками в течение двухсот миллионов лет, пишет Lenta.ru.
Кислородная катастрофа началась более двух с половиной миллиарда лет назад, когда свободный кислород начал накапливаться в атмосфере Земли, что помогло возникнуть сложной жизни. Одновременно изменялись уровни кислорода в океанах. При этом содержание O2 в атмосфере то уменьшалось, то скачкообразно росло.
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Газ O2 производили цианобактерии в океане до Великого окислительного события, но быстро разрушался в реакциях с минералами. Чтобы обеспечить постоянное насыщение кислородом, Земле потребовалось время для биологической, геологической и химической эволюции. С того момента, как в океане начал появляться свободный кислород, в составе континентов произошли ошеломляющие изменения. Земля стала не только более пригодной для жизни в целом, но подходящей для развития сложных организмов.
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ученые
 
 
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