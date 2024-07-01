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НАТО обвинила Китай в подстрекательстве к крупнейшему конфликту в Европе

НАТО обвинила Китай в подстрекательстве к крупнейшему конфликту в Европе - 01.07.2024, ПРАЙМ

НАТО обвинила Китай в подстрекательстве к крупнейшему конфликту в Европе

Пекин подстрекает к крупнейшему конфликту в Европе со времен Второй мировой войны. Такое мнение в беседе с японской газетой "Иомиури" выразил генсек НАТО Йенс... | 01.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-01T09:30+0300

2024-07-01T09:30+0300

2024-07-01T09:30+0300

политика

нато

китай

йенс столтенберг

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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Пекин подстрекает к крупнейшему конфликту в Европе со времен Второй мировой войны. Такое мнение в беседе с японской газетой "Иомиури" выразил генсек НАТО Йенс Столтенберг."Китай подстрекает к крупнейшему конфликту в Европе со времен Второй мировой войны", — отметил глава альянса.По словам Столтеберга, связано это с производством Россией дронов и ракет, для которых применяются современные китайские технологии.Генсек альянса также призвал к укреплению партнерских отношений с Японией, Южной Кореей, Австралией и Новой Зеландией, чтобы оказывать давление на Пекин и стабилизировать ситуацию в Азии. Он подчеркнул, что НАТО не рассматривает Китай в качестве противника, но считает, что он бросает вызов ее интересам и безопасности.В МИД КНР в свою очередь отметили, что экспорт оружия и товаров двойного назначения соответствует международным законам.

https://1prime.ru/20240627/kitay-849542863.html

китай

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нато, китай, йенс столтенберг