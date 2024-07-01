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Морские версии ЗРК "Тор" и "Бук" разработают для кораблей ВМФ России

Морские версии ЗРК "Тор" и "Бук" разработают для кораблей ВМФ России - 01.07.2024, ПРАЙМ

Морские версии ЗРК "Тор" и "Бук" разработают для кораблей ВМФ России

Производители комплексов ПВО типа "Тор", Бук" и других разрабатывают их морские версии для размещения на кораблях ВМФ РФ, заявил в интервью РИА Новости... | 01.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-01T10:37+0300

2024-07-01T10:37+0300

2024-07-01T10:37+0300

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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ, Сергей Сафронов. Производители комплексов ПВО типа "Тор", Бук" и других разрабатывают их морские версии для размещения на кораблях ВМФ РФ, заявил в интервью РИА Новости гендиректор судостроительной корпорации "Ак Барс" Ренат Мистахов. Разработчиком и производителем данных комплексов является концерн ВКО "Алмаз-Антей". На военно-морском салоне в Кронштадте концерн, в частности, представил морскую версию ЗРК "Тор" с аббревиатурой "М2КМ". Морская версия ЗРПК "Панцирь" уже разработана и устанавливается на корабли. "Сегодня ПВО на сухопутье обеспечивают "Панцирь", "Тор", "Бук", это тоже интересно. Почему их нельзя применить на кораблях? Наши разработчики начинают прорабатывать возможности и для нас", - сказал Мистахов. Он подчеркнул, что все наземные комплексы типа "Тор" и "Бук" хорошо себя зарекомендовали, но в них ракеты летят сверху. "То, что летит по воде, оно летит ровно, потому что водная гладь ровная, летит на малой высоте над водой, и нам нужно уничтожить эту ракету на данном расстоянии. Морской беспилотник тоже идёт по глади, поэтому задача несколько усложняется", - отметил Мистахов. "Мы должны уничтожать те же морские дроны на максимальной дальности: чем дальше, тем лучше. Потому что, если к нам подплывает не один и не два БЭКа (безэкипажных катера - ред.), а стая - время работает не на нас, мы должны эту стаю максимально раньше уничтожить и обеспечить попадание так, чтобы было попадание стопроцентное и не тратился боезапас", - добавил гендиректор "Ак Барса". Полностью интервью Мистахова будет опубликовано на сайте ria.ru в 11.00.

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