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"Биннофарм" планирует в этом году завести в РФ китайский аналог "Ботокса"

"Биннофарм" планирует в этом году завести в РФ китайский аналог "Ботокса" - 01.07.2024, ПРАЙМ

"Биннофарм" планирует в этом году завести в РФ китайский аналог "Ботокса"

Фармацевтическая компания "Биннофарм Групп" (входит в АФК "Система") планирует в этом году завести в России китайский аналог "Ботокса" — препарат "Лантокс", в... | 01.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-01T17:15+0300

2024-07-01T17:15+0300

2024-07-01T17:15+0300

экономика

россия

китай

препарат

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МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Фармацевтическая компания "Биннофарм Групп" (входит в АФК "Система") планирует в этом году завести в России китайский аналог "Ботокса" — препарат "Лантокс", в продаже он может появиться уже осенью, рассказали РИА Новости в компании. Отмечается, что компания активно работает с продуктами эстетической медицины и наличие неудовлетворенного спроса в этом сегменте позволяет занять новую для нее нишу. "Препарат "Лантокс" занимает более 70% китайского рынка и является одним из самых влиятельных брендов эстетической медицины. Действующее вещество "Лантокса" и "Ботокса" одинаковое — ботулинический токсин типа А. … В первый год (2024 - ред.) "Биннофарм Групп" рассчитывает поставить на рынок около 200 тысяч упаковок препарата", — рассказали в компании. Там также подчеркнули, что в России "Лантокс" входит в жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП), а значит, цена на препарат будет регулироваться. При этом ориентировочно в продажу он должен поступить "осенью этого года". "Вывод "Лантокса" на российский рынок – это один из проектов, которые компания реализует совместно с китайскими партнерами. У "Биннофарм Групп" эффективно налажено взаимодействие с Китаем, есть свое представительство в стране, поэтому логистических проблем не ожидается. Ориентировочно поставки из Китая будут занимать 3-4 недели", — заключили в компании.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, китай, препарат