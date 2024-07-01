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Мосгорсуд сократил срок бывшей топ-менеджеру "Ростеха" Лалетиной

Мосгорсуд сократил срок бывшей топ-менеджеру "Ростеха" Лалетиной - 01.07.2024, ПРАЙМ

Мосгорсуд сократил срок бывшей топ-менеджеру "Ростеха" Лалетиной

Мосгорсуд сократил срок до 6,5 лет и штраф со 133 миллионов рублей до 900 тысяч бывшей топ-менеджеру "Ростеха" Алле Лалетитной. Об этом рассказал корреспондент... | 01.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-01T15:57+0300

2024-07-01T15:57+0300

2024-07-01T16:54+0300

мошенничество

россия

ростех

взятка

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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Мосгорсуд сократил срок до 6,5 лет и штраф со 133 миллионов рублей до 900 тысяч бывшей топ-менеджеру "Ростеха" Алле Лалетитной. Об этом рассказал корреспондент агентства РИА Новости из зала суда."Приговор Хамовнического районного суда города Москвы изменить... Переквалифицировать действия Лалетиной с части 6 статьи 290 УК РФ на часть 4 статьи 159 УК РФ, назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет 6 месяцев со штрафом 900 тысяч рублей", — сказал судья.Ранее Лалетину приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима, а также назначили штраф в размере более 133 миллионов рублей.Суд также установил, что Лалетина требовала ежемесячные выплаты в размере шести миллионов рублей от руководителя завода АО "Новосибирский завод искусственного волокна" за покровительство и финансирование программы модернизации предприятия. Согласно данным официального сайта госкорпорации "Ростех", за время своей работы Лалетина активно участвовала в реформировании системы управления активами, разработке нормативно-правовой базы, создании инфраструктуры для эффективной работы Корпорации, а также внедрении передовых стандартов управления имуществом и интеллектуальной собственностью.Кроме того, Лалетина обладает значительным опытом работы на руководящих должностях, а также является экспертом в области международного и корпоративного права. Она является автором и соавтором множества научных работ, включая монографии, учебники и научные публикации.

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россия, ростех, взятка