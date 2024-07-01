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Макрон — все. Францией будут управлять политики, симпатизирующие Путину - 01.07.2024, ПРАЙМ
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Макрон — все. Францией будут управлять политики, симпатизирующие Путину
Макрон — все. Францией будут управлять политики, симпатизирующие Путину - 01.07.2024, ПРАЙМ
Макрон — все. Францией будут управлять политики, симпатизирующие Путину
Результаты первого тура парламентских выборов стали для нынешнего президента Франции Эммануэля Макрона личным унижением, сообщает Politico. | 01.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-01T10:30+0300
2024-07-01T10:47+0300
политика
франция
эммануэль макрон
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Результаты первого тура парламентских выборов стали для нынешнего президента Франции Эммануэля Макрона личным унижением, сообщает Politico.Согласно материалу, возможно, что ультраправая партия Марин Ле Пен "Национальное объединение" получит парламентское большинство. В певом туре она набрала 33,4% голосов, опередив "Новый народный фронт" и партию Макрона "Вместе"."Страной, как минимум отчасти, будут управлять политики, сделавшие себе имя на симпатиях Владимиру Путину и клятвах разорвать Европейский союз, объявить войну миграции и выйти из НАТО", — заметили в издании.Партия "Национальное объединение", хоть и смягчила свои позиции, по-прежнему возмущена основными политическими догмами Запада. Предполагаемая победа Ле Пен на выборах может обеспечить ей шансы на пост президента Франции в 2027 году.Тем не менее, степень приближения партии Ле Пен к абсолютному большинству зависит от того, какие шаги предпримут другие партии и президент Макрон, заключили в издании.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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франция, эммануэль макрон
Политика, ФРАНЦИЯ, Эммануэль Макрон
10:30 01.07.2024 (обновлено: 10:47 01.07.2024)
 
Макрон — все. Францией будут управлять политики, симпатизирующие Путину

Politico: результаты первого тура выборов во Франции стали унижением для Макрона

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПрезидент Франции Эмманюэль Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 01.07.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Результаты первого тура парламентских выборов стали для нынешнего президента Франции Эммануэля Макрона личным унижением, сообщает Politico.
Согласно материалу, возможно, что ультраправая партия Марин Ле Пен "Национальное объединение" получит парламентское большинство. В певом туре она набрала 33,4% голосов, опередив "Новый народный фронт" и партию Макрона "Вместе".
"Страной, как минимум отчасти, будут управлять политики, сделавшие себе имя на симпатиях Владимиру Путину и клятвах разорвать Европейский союз, объявить войну миграции и выйти из НАТО", — заметили в издании.
Партия "Национальное объединение", хоть и смягчила свои позиции, по-прежнему возмущена основными политическими догмами Запада. Предполагаемая победа Ле Пен на выборах может обеспечить ей шансы на пост президента Франции в 2027 году.
Тем не менее, степень приближения партии Ле Пен к абсолютному большинству зависит от того, какие шаги предпримут другие партии и президент Макрон, заключили в издании.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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ПолитикаФРАНЦИЯЭммануэль Макрон
 
 
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