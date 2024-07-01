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"Нас ждет Майдан". В Раде пришли в ярость из-за призыва к украинцам - 01.07.2024, ПРАЙМ
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"Нас ждет Майдан". В Раде пришли в ярость из-за призыва к украинцам
"Нас ждет Майдан". В Раде пришли в ярость из-за призыва к украинцам - 01.07.2024, ПРАЙМ
"Нас ждет Майдан". В Раде пришли в ярость из-за призыва к украинцам
Депутат Верховной Рады Евгений Шевченко раскритиковал призыв к домохозяйствам на Украине покупать дорогое энергоборудование. В своем Telegram-канале он отметил, | 01.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-01T09:06+0300
2024-07-01T09:06+0300
политика
украина
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Депутат Верховной Рады Евгений Шевченко раскритиковал призыв к домохозяйствам на Украине покупать дорогое энергоборудование. В своем Telegram-канале он отметил, что подобное решение может обернуться новым Майданом."Наверное, нас ждет новый Майдан. Еще более беспощадный и еще более разрушительный. И триггером для этого станет полный крах экономической стабильности. Пока еще живущей за счет помощи запада", — заметил парламентарий.Ранее исполнительный директор ассоциации "Энергоэффективные города Украины" Святослав Павлюк призывал украинцев покупать оборудование стоимостью до 3-4 тысяч долларов для обеспечения электроэнергией, объясняя, что раньше они не платили так много за электричество и получали его практически бесплатно от государства.Шевченко также высказал опасения о том, что такие суммы непосильны для большей части населения, и задался вопросом, что будет с теми, кто не может себе позволить такие расходы. Он также отметил, что энергетические решения властей противоречат законам рыночной экономики, и что Украина зависит от иностранного финансирования."Укрэнерго" ранее также предупреждало о дефиците энергосистемы страны, а министр энергетики призывал население готовиться к возможным отключениям и закупать самостоятельно генераторы.
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украина
Политика, УКРАИНА
09:06 01.07.2024
 
"Нас ждет Майдан". В Раде пришли в ярость из-за призыва к украинцам

Депутат Рады Шевченко: Украину ждет Майдан из-за требований к жителям по свету

© Фото : Unsplash/Kedar GadgeФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 01.07.2024
© Фото : Unsplash/Kedar Gadge
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Депутат Верховной Рады Евгений Шевченко раскритиковал призыв к домохозяйствам на Украине покупать дорогое энергоборудование. В своем Telegram-канале он отметил, что подобное решение может обернуться новым Майданом.
"Наверное, нас ждет новый Майдан. Еще более беспощадный и еще более разрушительный. И триггером для этого станет полный крах экономической стабильности. Пока еще живущей за счет помощи запада", — заметил парламентарий.
Ранее исполнительный директор ассоциации "Энергоэффективные города Украины" Святослав Павлюк призывал украинцев покупать оборудование стоимостью до 3-4 тысяч долларов для обеспечения электроэнергией, объясняя, что раньше они не платили так много за электричество и получали его практически бесплатно от государства.
Шевченко также высказал опасения о том, что такие суммы непосильны для большей части населения, и задался вопросом, что будет с теми, кто не может себе позволить такие расходы. Он также отметил, что энергетические решения властей противоречат законам рыночной экономики, и что Украина зависит от иностранного финансирования.
"Укрэнерго" ранее также предупреждало о дефиците энергосистемы страны, а министр энергетики призывал население готовиться к возможным отключениям и закупать самостоятельно генераторы.
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 01.07.2024
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