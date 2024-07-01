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Суд в Петербурге оштрафовал "Мегафон" на 1,2 миллиона рублей - 01.07.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240701/megafon-849642758.html
Суд в Петербурге оштрафовал "Мегафон" на 1,2 миллиона рублей
Суд в Петербурге оштрафовал "Мегафон" на 1,2 миллиона рублей - 01.07.2024, ПРАЙМ
Суд в Петербурге оштрафовал "Мегафон" на 1,2 миллиона рублей
Суд в Петербурге оштрафовал "Мегафон" на 1,2 миллиона рублей за пропуски звонков двоим абонентам с явными признаками подмены номера, сообщает объединенная... | 01.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-01T18:49+0300
2024-07-01T18:49+0300
экономика
россия
суд
мегафон
штраф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл — ПРАЙМ. Суд в Петербурге оштрафовал "Мегафон" на 1,2 миллиона рублей за пропуски звонков двоим абонентам с явными признаками подмены номера, сообщает объединенная пресс-служба судов города. "Петродворцовый районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел два дела об административных правонарушениях по части 2 статьи 13.2.1. (Неисполнение оператором связи обязанностей, касающихся передачи абонентского номера) КоАП РФ в отношении ПАО "Мегафон". Суд назначил штраф в 600 тысяч рублей по каждому делу", — сообщает пресс-служба. Прокуратурой Ломоносовского района Ленобласти в ходе изучения уголовных дел по статье 159 УК РФ (мошенничество) были выявлены нарушения ФЗ "О связи". ПАО "Мегафон" не исполнило обязанность по прекращению оказания услуг связи и услуг по пропуску трафика в свою сеть в случаях, установленных законодательством РФ. В ходе одного из административных расследований установлено, что одному из местных жителей поступил звонок из Франции, Исси-ле-Мулино, сопровождающийся нумерацией 8-906 (абонент ПАО "Вымпелком"), что свидетельствует о признаках подмены номера. По данным "Вымпелкома", с такого абонентского номера на номер потерпевшего звонков зафиксировано не было.
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россия, суд, мегафон, штраф
Экономика, РОССИЯ, суд, Мегафон, штраф
18:49 01.07.2024
 
Суд в Петербурге оштрафовал "Мегафон" на 1,2 миллиона рублей

Суд оштрафовал "Мегафон" на 1,2 млн руб за пропуски звонков с подменой номера

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска оператора мобильной связи "Мегафон"
Вывеска оператора мобильной связи Мегафон - ПРАЙМ, 1920, 01.07.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл — ПРАЙМ. Суд в Петербурге оштрафовал "Мегафон" на 1,2 миллиона рублей за пропуски звонков двоим абонентам с явными признаками подмены номера, сообщает объединенная пресс-служба судов города.
"Петродворцовый районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел два дела об административных правонарушениях по части 2 статьи 13.2.1. (Неисполнение оператором связи обязанностей, касающихся передачи абонентского номера) КоАП РФ в отношении ПАО "Мегафон". Суд назначил штраф в 600 тысяч рублей по каждому делу", — сообщает пресс-служба.
Прокуратурой Ломоносовского района Ленобласти в ходе изучения уголовных дел по статье 159 УК РФ (мошенничество) были выявлены нарушения ФЗ "О связи". ПАО "Мегафон" не исполнило обязанность по прекращению оказания услуг связи и услуг по пропуску трафика в свою сеть в случаях, установленных законодательством РФ.
В ходе одного из административных расследований установлено, что одному из местных жителей поступил звонок из Франции, Исси-ле-Мулино, сопровождающийся нумерацией 8-906 (абонент ПАО "Вымпелком"), что свидетельствует о признаках подмены номера. По данным "Вымпелкома", с такого абонентского номера на номер потерпевшего звонков зафиксировано не было.
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