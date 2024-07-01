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В МИД отметили хорошие перспективы объединения "подсанкционных" стран
В МИД отметили хорошие перспективы объединения "подсанкционных" стран - 01.07.2024, ПРАЙМ
В МИД отметили хорошие перспективы объединения "подсанкционных" стран
Идея объединения стран, находящихся под санкционным давлением, имеет хорошие перспективы. Об этом заявил директор департамента внешнеполитического планирования... | 01.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-01T15:28+0300
2024-07-01T15:28+0300
2024-07-01T15:28+0300
политика
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Идея объединения стран, находящихся под санкционным давлением, имеет хорошие перспективы. Об этом заявил директор департамента внешнеполитического планирования МИД России Алексей Дробинин. Дипломат во вторник выступил на "круглом столе" комитета Совета Федерации по международным делам на тему "Роль России в процессе деколонизации и противодействии западному неоколониализму"."Хорошие перспективы, как мы считаем, имеет идея объединения усилий стран, находящихся под санкционным давлением Запада, поскольку санкции - это один из наиболее распространенных и жестких инструментов... неоколониального принуждения, используемых сейчас Западом", - сказал он.По мнению Дробинина, государства могли бы сформировать совместные механизмы, неуязвимые для санкций в разных сферах, в том числе финансы, транспорт, промышленность.
https://1prime.ru/20240614/neokolonializm-849155982.html
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колониализм, мид, мир, россия
Политика, Колониализм, МИД, МИР, РОССИЯ
В МИД отметили хорошие перспективы объединения "подсанкционных" стран
МИД: Россия видит хорошие перспективы объединения находящихся под санкциями стран
МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Идея объединения стран, находящихся под санкционным давлением, имеет хорошие перспективы. Об этом заявил директор департамента внешнеполитического планирования МИД России Алексей Дробинин.
Дипломат во вторник выступил на "круглом столе" комитета Совета Федерации по международным делам на тему "Роль России в процессе деколонизации и противодействии западному неоколониализму".
"Хорошие перспективы, как мы считаем, имеет идея объединения усилий стран, находящихся под санкционным давлением Запада, поскольку санкции - это один из наиболее распространенных и жестких инструментов... неоколониального принуждения, используемых сейчас Западом", - сказал он.
По мнению Дробинина, государства могли бы сформировать совместные механизмы, неуязвимые для санкций в разных сферах, в том числе финансы, транспорт, промышленность.
Настало время: Медведев призвал мир объединиться и побороть неоколониализм