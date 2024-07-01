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В МИД отметили хорошие перспективы объединения "подсанкционных" стран

В МИД отметили хорошие перспективы объединения "подсанкционных" стран - 01.07.2024, ПРАЙМ

В МИД отметили хорошие перспективы объединения "подсанкционных" стран

Идея объединения стран, находящихся под санкционным давлением, имеет хорошие перспективы. Об этом заявил директор департамента внешнеполитического планирования... | 01.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-01T15:28+0300

2024-07-01T15:28+0300

2024-07-01T15:28+0300

политика

колониализм

мид

мир

россия

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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Идея объединения стран, находящихся под санкционным давлением, имеет хорошие перспективы. Об этом заявил директор департамента внешнеполитического планирования МИД России Алексей Дробинин. Дипломат во вторник выступил на "круглом столе" комитета Совета Федерации по международным делам на тему "Роль России в процессе деколонизации и противодействии западному неоколониализму"."Хорошие перспективы, как мы считаем, имеет идея объединения усилий стран, находящихся под санкционным давлением Запада, поскольку санкции - это один из наиболее распространенных и жестких инструментов... неоколониального принуждения, используемых сейчас Западом", - сказал он.По мнению Дробинина, государства могли бы сформировать совместные механизмы, неуязвимые для санкций в разных сферах, в том числе финансы, транспорт, промышленность.

https://1prime.ru/20240614/neokolonializm-849155982.html

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колониализм, мид, мир, россия