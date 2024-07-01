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Глава МВД отметил рост числа преступлений, связанных с незаконной миграцией

Глава МВД отметил рост числа преступлений, связанных с незаконной миграцией - 01.07.2024, ПРАЙМ

Глава МВД отметил рост числа преступлений, связанных с незаконной миграцией

Число выявленных преступлений, связанных с незаконной миграцией, увеличилось более чем в два раза, заявил министр внутренних дел России Владимир Колокольцев. | 01.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-01T12:23+0300

2024-07-01T12:23+0300

2024-07-01T12:23+0300

владимир колокольцев

россия

мвд

незаконная миграция

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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Число выявленных преступлений, связанных с незаконной миграцией, увеличилось более чем в два раза, заявил министр внутренних дел России Владимир Колокольцев.Глава ведомства выступил на заседании правительственной комиссии по профилактике правонарушений, соответствующее видео официальный представитель МВД Ирина Волк разместила в Telegram."Более чем вдвое увеличилось число выявленных преступлений, связанных с организацией незаконной миграции. Эту активность вы все наблюдаете, все ведомства, которые работают по данному направлению", - сказал Колокольцев.Он назвал вопросы противодействия нелегальной миграции стратегически важными, поскольку они затрагивают компетенцию многих ведомств и должны решаться совместными усилиями.Кроме того, добавил министр, отдельные деяния иностранцев вызывают широкий общественный резонанс и провоцируют уроветь "межнациональной напряженности".

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владимир колокольцев, россия, мвд, незаконная миграция