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Глава МВД отметил рост числа преступлений, связанных с незаконной миграцией - 01.07.2024, ПРАЙМ
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Глава МВД отметил рост числа преступлений, связанных с незаконной миграцией
Глава МВД отметил рост числа преступлений, связанных с незаконной миграцией - 01.07.2024, ПРАЙМ
Глава МВД отметил рост числа преступлений, связанных с незаконной миграцией
Число выявленных преступлений, связанных с незаконной миграцией, увеличилось более чем в два раза, заявил министр внутренних дел России Владимир Колокольцев. | 01.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-01T12:23+0300
2024-07-01T12:23+0300
владимир колокольцев
россия
мвд
незаконная миграция
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Число выявленных преступлений, связанных с незаконной миграцией, увеличилось более чем в два раза, заявил министр внутренних дел России Владимир Колокольцев.Глава ведомства выступил на заседании правительственной комиссии по профилактике правонарушений, соответствующее видео официальный представитель МВД Ирина Волк разместила в Telegram."Более чем вдвое увеличилось число выявленных преступлений, связанных с организацией незаконной миграции. Эту активность вы все наблюдаете, все ведомства, которые работают по данному направлению", - сказал Колокольцев.Он назвал вопросы противодействия нелегальной миграции стратегически важными, поскольку они затрагивают компетенцию многих ведомств и должны решаться совместными усилиями.Кроме того, добавил министр, отдельные деяния иностранцев вызывают широкий общественный резонанс и провоцируют уроветь "межнациональной напряженности".
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владимир колокольцев, россия, мвд, незаконная миграция
Владимир Колокольцев, РОССИЯ, МВД, незаконная миграция
12:23 01.07.2024
 
Глава МВД отметил рост числа преступлений, связанных с незаконной миграцией

МВД: более чем вдвое увеличилось число преступлений, связанных с незаконной миграцией в РФ

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанк% Владимир Колокольцев
% Владимир Колокольцев - ПРАЙМ, 1920, 01.07.2024
© РИА Новости . Алексей Никольский
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Число выявленных преступлений, связанных с незаконной миграцией, увеличилось более чем в два раза, заявил министр внутренних дел России Владимир Колокольцев.
Глава ведомства выступил на заседании правительственной комиссии по профилактике правонарушений, соответствующее видео официальный представитель МВД Ирина Волк разместила в Telegram.
"Более чем вдвое увеличилось число выявленных преступлений, связанных с организацией незаконной миграции. Эту активность вы все наблюдаете, все ведомства, которые работают по данному направлению", - сказал Колокольцев.
Он назвал вопросы противодействия нелегальной миграции стратегически важными, поскольку они затрагивают компетенцию многих ведомств и должны решаться совместными усилиями.
Кроме того, добавил министр, отдельные деяния иностранцев вызывают широкий общественный резонанс и провоцируют уроветь "межнациональной напряженности".
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