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В России начинает действовать единый реестр многодетных семей - 01.07.2024, ПРАЙМ
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В России начинает действовать единый реестр многодетных семей
В России начинает действовать единый реестр многодетных семей - 01.07.2024, ПРАЙМ
В России начинает действовать единый реестр многодетных семей
В России вступит в силу указ главы государства о мерах социальной поддержки многодетных семей, в рамках которого предполагается создание единого реестра... | 01.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-01T05:54+0300
2024-07-01T05:54+0300
россия
многодетные семьи
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. В России вступит в силу указ главы государства о мерах социальной поддержки многодетных семей, в рамках которого предполагается создание единого реестра многодетных семей. Об этом рассказал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков"Начиная с 1 июля 2024 года, у нас будет функционировать реестр многодетных семей по всей стране, который позволит упростить процедуру взаимоотношений и взаимодействия со всеми органами, со всеми структурами, которые предоставляют те или иные преференции многодетным семьям", - говорил глава Минтруда. Кроме того, президент Владимир Путин поручил кабинету министров обеспечить ведение банка данных о многодетных семьях. Это нужно для учета сведений о них, о предоставляемой им социальной поддержке с помощью Единой централизованной цифровой платформы в социальной сфере. Вышеупомянутый реестр также поможет следить за социально-экономическим положением многодетных семей и ее реализацией субъектами России.
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россия, многодетные семьи
РОССИЯ, многодетные семьи
05:54 01.07.2024
 
В России начинает действовать единый реестр многодетных семей

Реестр многодетных семей России начнет действовать с 1 июля 2024 года

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкЖенщина с детской коляской гуляет в музее-заповеднике "Коломенское" в Москве
Женщина с детской коляской гуляет в музее-заповеднике Коломенское в Москве - ПРАЙМ, 1920, 01.07.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. В России вступит в силу указ главы государства о мерах социальной поддержки многодетных семей, в рамках которого предполагается создание единого реестра многодетных семей. Об этом рассказал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков
"Начиная с 1 июля 2024 года, у нас будет функционировать реестр многодетных семей по всей стране, который позволит упростить процедуру взаимоотношений и взаимодействия со всеми органами, со всеми структурами, которые предоставляют те или иные преференции многодетным семьям", - говорил глава Минтруда.
Кроме того, президент Владимир Путин поручил кабинету министров обеспечить ведение банка данных о многодетных семьях. Это нужно для учета сведений о них, о предоставляемой им социальной поддержке с помощью Единой централизованной цифровой платформы в социальной сфере.
Вышеупомянутый реестр также поможет следить за социально-экономическим положением многодетных семей и ее реализацией субъектами России.
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