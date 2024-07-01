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В России начинает действовать единый реестр многодетных семей

В России начинает действовать единый реестр многодетных семей - 01.07.2024, ПРАЙМ

В России начинает действовать единый реестр многодетных семей

В России вступит в силу указ главы государства о мерах социальной поддержки многодетных семей, в рамках которого предполагается создание единого реестра... | 01.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-01T05:54+0300

2024-07-01T05:54+0300

2024-07-01T05:54+0300

россия

многодетные семьи

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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. В России вступит в силу указ главы государства о мерах социальной поддержки многодетных семей, в рамках которого предполагается создание единого реестра многодетных семей. Об этом рассказал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков"Начиная с 1 июля 2024 года, у нас будет функционировать реестр многодетных семей по всей стране, который позволит упростить процедуру взаимоотношений и взаимодействия со всеми органами, со всеми структурами, которые предоставляют те или иные преференции многодетным семьям", - говорил глава Минтруда. Кроме того, президент Владимир Путин поручил кабинету министров обеспечить ведение банка данных о многодетных семьях. Это нужно для учета сведений о них, о предоставляемой им социальной поддержке с помощью Единой централизованной цифровой платформы в социальной сфере. Вышеупомянутый реестр также поможет следить за социально-экономическим положением многодетных семей и ее реализацией субъектами России.

https://1prime.ru/20240612/ipoteka-849095375.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, многодетные семьи