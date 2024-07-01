https://1prime.ru/20240701/moldaviya-849645499.html

В Молдавии заверили, что безвизу с РФ "ничего не угрожает"

В Молдавии заверили, что безвизу с РФ "ничего не угрожает" - 01.07.2024, ПРАЙМ

В Молдавии заверили, что безвизу с РФ "ничего не угрожает"

Двусторонним соглашениям о безвизовом режиме между Молдавией и странами СНГ, в том числе с Россией, ничего не угрожает, они продолжают функционировать, заявил... | 01.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-01T23:04+0300

2024-07-01T23:04+0300

2024-07-01T23:04+0300

политика

молдавия

снг

россия

безвизовый режим

https://cdnn.1prime.ru/img/84252/72/842527263_0:208:2901:1840_1920x0_80_0_0_9420369d36e999e1ffe4f0ef92e76b58.jpg

КИШИНЕВ, 1 июл — ПРАЙМ. Двусторонним соглашениям о безвизовом режиме между Молдавией и странами СНГ, в том числе с Россией, ничего не угрожает, они продолжают функционировать, заявил глава молдавского МИД Михай Попшой. Власти Молдавии с 2022 года заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений с СНГ. Министерства намерены проанализировать все соглашения с СНГ и денонсировать те, что стали "неэффективными", рассчитывая заменить их двусторонними договорами со странами, входящими в содружество. "У нас есть действующее двустороннее соглашение с Российской Федерацией о безвизовом режиме. И ничего этому соглашению не препятствует… У нас есть двусторонние соглашения со всеми странами СНГ, за исключением двух (Таджикистана и Киргизии – ред.). Ничего безвизовому режиму не угрожает. Все эти договоренности в силе… Пока на данном этапе этот вопрос не стоит. Такой проблемы нет", — сказал Попшой в эфире молдавского телеканала TV 8. После того как в конце 2020 года к власти в Молдавии пришла президент Майя Санду, которая придерживается проевропейского курса, отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что при нынешних властях Молдавия стремится стать недружественной страной для России. МИД РФ призвал молдавские власти прекратить антироссийскую риторику. В российском внешнеполитическом ведомстве также отметили, что Москва хочет иметь дружеские отношения с Молдавией и ей не нравится, что Запад использует эту страну в своих антироссийских целях.

https://1prime.ru/20240630/transh-849613996.html

молдавия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

молдавия, снг, россия, безвизовый режим