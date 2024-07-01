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В Молдавии заверили, что безвизу с РФ "ничего не угрожает" - 01.07.2024, ПРАЙМ
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В Молдавии заверили, что безвизу с РФ "ничего не угрожает"
В Молдавии заверили, что безвизу с РФ "ничего не угрожает" - 01.07.2024, ПРАЙМ
В Молдавии заверили, что безвизу с РФ "ничего не угрожает"
Двусторонним соглашениям о безвизовом режиме между Молдавией и странами СНГ, в том числе с Россией, ничего не угрожает, они продолжают функционировать, заявил... | 01.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-01T23:04+0300
2024-07-01T23:04+0300
политика
молдавия
снг
россия
безвизовый режим
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КИШИНЕВ, 1 июл — ПРАЙМ. Двусторонним соглашениям о безвизовом режиме между Молдавией и странами СНГ, в том числе с Россией, ничего не угрожает, они продолжают функционировать, заявил глава молдавского МИД Михай Попшой. Власти Молдавии с 2022 года заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений с СНГ. Министерства намерены проанализировать все соглашения с СНГ и денонсировать те, что стали "неэффективными", рассчитывая заменить их двусторонними договорами со странами, входящими в содружество. "У нас есть действующее двустороннее соглашение с Российской Федерацией о безвизовом режиме. И ничего этому соглашению не препятствует… У нас есть двусторонние соглашения со всеми странами СНГ, за исключением двух (Таджикистана и Киргизии – ред.). Ничего безвизовому режиму не угрожает. Все эти договоренности в силе… Пока на данном этапе этот вопрос не стоит. Такой проблемы нет", — сказал Попшой в эфире молдавского телеканала TV 8. После того как в конце 2020 года к власти в Молдавии пришла президент Майя Санду, которая придерживается проевропейского курса, отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что при нынешних властях Молдавия стремится стать недружественной страной для России. МИД РФ призвал молдавские власти прекратить антироссийскую риторику. В российском внешнеполитическом ведомстве также отметили, что Москва хочет иметь дружеские отношения с Молдавией и ей не нравится, что Запад использует эту страну в своих антироссийских целях.
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молдавия, снг, россия, безвизовый режим
Политика, МОЛДАВИЯ, СНГ, РОССИЯ, безвизовый режим
23:04 01.07.2024
 
В Молдавии заверили, что безвизу с РФ "ничего не угрожает"

Глава МИД Молдавии: безвизовому режиму с РФ и с странами СНГ ничего не угрожает

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкМолдавия
Молдавия - ПРАЙМ, 1920, 01.07.2024
© РИА Новости . Алексей Никольский
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КИШИНЕВ, 1 июл — ПРАЙМ. Двусторонним соглашениям о безвизовом режиме между Молдавией и странами СНГ, в том числе с Россией, ничего не угрожает, они продолжают функционировать, заявил глава молдавского МИД Михай Попшой.
Власти Молдавии с 2022 года заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений с СНГ. Министерства намерены проанализировать все соглашения с СНГ и денонсировать те, что стали "неэффективными", рассчитывая заменить их двусторонними договорами со странами, входящими в содружество.
"У нас есть действующее двустороннее соглашение с Российской Федерацией о безвизовом режиме. И ничего этому соглашению не препятствует… У нас есть двусторонние соглашения со всеми странами СНГ, за исключением двух (Таджикистана и Киргизии – ред.). Ничего безвизовому режиму не угрожает. Все эти договоренности в силе… Пока на данном этапе этот вопрос не стоит. Такой проблемы нет", — сказал Попшой в эфире молдавского телеканала TV 8.
Города мира. Кишинев - ПРАЙМ, 1920, 30.06.2024
МВФ предоставил Молдавии доступ к новому траншу
Вчера, 17:43
После того как в конце 2020 года к власти в Молдавии пришла президент Майя Санду, которая придерживается проевропейского курса, отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что при нынешних властях Молдавия стремится стать недружественной страной для России.
МИД РФ призвал молдавские власти прекратить антироссийскую риторику. В российском внешнеполитическом ведомстве также отметили, что Москва хочет иметь дружеские отношения с Молдавией и ей не нравится, что Запад использует эту страну в своих антироссийских целях.
 
ПолитикаМОЛДАВИЯСНГРОССИЯбезвизовый режим
 
 
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