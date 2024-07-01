https://1prime.ru/20240701/moshenniki-849633681.html

"Пятница!" запустит проект, который поможет жертвам злоумышленников

"Пятница!" запустит проект, который поможет жертвам злоумышленников - 01.07.2024, ПРАЙМ

"Пятница!" запустит проект, который поможет жертвам злоумышленников

"Пятница!" запустит социальный проект, получивший название "Обманутые", в котором жертвы телефонных мошенников смогут получить помощь, рассказали в пресс-службе | 01.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-01T14:43+0300

2024-07-01T14:43+0300

2024-07-01T14:47+0300

мошенничество

россия

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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. "Пятница!" запустит социальный проект, получивший название "Обманутые", в котором жертвы телефонных мошенников смогут получить помощь, рассказали в пресс-службе телеканала. Отмечается, что в рамках программы бизнесмены и предприниматели будут закрывать долги, которые россияне взяли, чтобы отдать их злоумышленникам."На телеканале "Пятница!" стартовал социальный проект "Обманутые", в котором бизнесмены и предприниматели помогают тем, кто попал в руки телефонных мошенников", - говорится в материале "Пятницы!". Также уточняется, что в каждом выпуске нового проекта рассказываются истории обманутых мошенниками россиян, а также упоминаются советы, которые помогут зрителям быть более бдительными в будущем.Телеканал уточняет, что, несмотря на рост фнансовой грамотности граждан России, их финансовая безопасность вызывает тревогу. В этой связи отмечается, что за прошлый год граждане "подарили" мошенникам 150 миллиардов рублей.

https://1prime.ru/20240620/sayty-849330346.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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