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"Пятница!" запустит проект, который поможет жертвам злоумышленников
"Пятница!" запустит проект, который поможет жертвам злоумышленников - 01.07.2024, ПРАЙМ
"Пятница!" запустит проект, который поможет жертвам злоумышленников
"Пятница!" запустит социальный проект, получивший название "Обманутые", в котором жертвы телефонных мошенников смогут получить помощь, рассказали в пресс-службе | 01.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-01T14:43+0300
2024-07-01T14:43+0300
2024-07-01T14:47+0300
мошенничество
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. "Пятница!" запустит социальный проект, получивший название "Обманутые", в котором жертвы телефонных мошенников смогут получить помощь, рассказали в пресс-службе телеканала. Отмечается, что в рамках программы бизнесмены и предприниматели будут закрывать долги, которые россияне взяли, чтобы отдать их злоумышленникам."На телеканале "Пятница!" стартовал социальный проект "Обманутые", в котором бизнесмены и предприниматели помогают тем, кто попал в руки телефонных мошенников", - говорится в материале "Пятницы!". Также уточняется, что в каждом выпуске нового проекта рассказываются истории обманутых мошенниками россиян, а также упоминаются советы, которые помогут зрителям быть более бдительными в будущем.Телеканал уточняет, что, несмотря на рост фнансовой грамотности граждан России, их финансовая безопасность вызывает тревогу. В этой связи отмечается, что за прошлый год граждане "подарили" мошенникам 150 миллиардов рублей.
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россия
"Пятница!" запустит проект, который поможет жертвам злоумышленников
"Пятница!" запустит проект "Обманутые", который поможет жертвам мошенников
МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. "Пятница!" запустит социальный проект, получивший название "Обманутые", в котором жертвы телефонных мошенников смогут получить помощь, рассказали в пресс-службе телеканала.
Отмечается, что в рамках программы бизнесмены и предприниматели будут закрывать долги, которые россияне взяли, чтобы отдать их злоумышленникам.
"На телеканале "Пятница!" стартовал социальный проект "Обманутые", в котором бизнесмены и предприниматели помогают тем, кто попал в руки телефонных мошенников", - говорится в материале "Пятницы!".
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Также уточняется, что в каждом выпуске нового проекта рассказываются истории обманутых мошенниками россиян, а также упоминаются советы, которые помогут зрителям быть более бдительными в будущем.
Телеканал уточняет, что, несмотря на рост фнансовой грамотности граждан России, их финансовая безопасность вызывает тревогу. В этой связи отмечается, что за прошлый год граждане "подарили" мошенникам 150 миллиардов рублей.