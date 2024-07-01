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Телефонные мошенники выманили у россиянина 60 миллионов рублей - 01.07.2024, ПРАЙМ
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Телефонные мошенники выманили у россиянина 60 миллионов рублей
Телефонные мошенники выманили у россиянина 60 миллионов рублей - 01.07.2024, ПРАЙМ
Телефонные мошенники выманили у россиянина 60 миллионов рублей
Телефонным мошенникам удалось выманить у жителя Москвы почти 60 миллионов рублей за месяц, сообщили "Ленте.ру" в пресс-службе слоличной прокуратуры. | 01.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-01T16:32+0300
2024-07-01T16:42+0300
мошенничество
россия
москва
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Телефонным мошенникам удалось выманить у жителя Москвы почти 60 миллионов рублей за месяц, сообщили "Ленте.ру" в пресс-службе слоличной прокуратуры.Отмечается, что злоумышленники звонили потерпевшему, представляясь коллегами по работе или сотрудниками правоохранительных органов и финансового мониторинга. Они предоставляли ложную информацию о мошеннических операциях, вводили в заблуждение и предлагали перевести деньги на другие счета для прекращения противоправных действий.Мужчина последовал их инструкциям и с 31 мая по 28 июня перевел более 59,9 миллиона рублей на указанные счета мошенников. В это время злоумышленники ежедневно контактировали с потерпевшим, инструктировали его и заставляли снимать деньги или переводить их на мошеннические счета.Прокуратура в настоящее время ведет расследование и пытается установить личности причастных к совершению преступных действий.
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Мошенничество, РОССИЯ, МОСКВА
16:32 01.07.2024 (обновлено: 16:42 01.07.2024)
 
Телефонные мошенники выманили у россиянина 60 миллионов рублей

Прокуратура Москвы: телефонные мошенники за месяц выманили у москвича почти 60 млн рублей

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПачки с банкнотами номиналом одна тысяча рублей
Пачки с банкнотами номиналом одна тысяча рублей - ПРАЙМ, 1920, 01.07.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Телефонным мошенникам удалось выманить у жителя Москвы почти 60 миллионов рублей за месяц, сообщили "Ленте.ру" в пресс-службе слоличной прокуратуры.
Отмечается, что злоумышленники звонили потерпевшему, представляясь коллегами по работе или сотрудниками правоохранительных органов и финансового мониторинга. Они предоставляли ложную информацию о мошеннических операциях, вводили в заблуждение и предлагали перевести деньги на другие счета для прекращения противоправных действий.
Мужчина последовал их инструкциям и с 31 мая по 28 июня перевел более 59,9 миллиона рублей на указанные счета мошенников. В это время злоумышленники ежедневно контактировали с потерпевшим, инструктировали его и заставляли снимать деньги или переводить их на мошеннические счета.
Прокуратура в настоящее время ведет расследование и пытается установить личности причастных к совершению преступных действий.
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