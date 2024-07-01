https://1prime.ru/20240701/moshenniki-849637020.html
Телефонные мошенники выманили у россиянина 60 миллионов рублей
Телефонные мошенники выманили у россиянина 60 миллионов рублей - 01.07.2024, ПРАЙМ
Телефонные мошенники выманили у россиянина 60 миллионов рублей
Телефонным мошенникам удалось выманить у жителя Москвы почти 60 миллионов рублей за месяц, сообщили "Ленте.ру" в пресс-службе слоличной прокуратуры. | 01.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-01T16:32+0300
2024-07-01T16:32+0300
2024-07-01T16:42+0300
мошенничество
россия
москва
https://cdnn.1prime.ru/img/84132/51/841325158_0:134:2959:1798_1920x0_80_0_0_a091c4a5e3c97754b423413db35a7266.jpg
МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Телефонным мошенникам удалось выманить у жителя Москвы почти 60 миллионов рублей за месяц, сообщили "Ленте.ру" в пресс-службе слоличной прокуратуры.Отмечается, что злоумышленники звонили потерпевшему, представляясь коллегами по работе или сотрудниками правоохранительных органов и финансового мониторинга. Они предоставляли ложную информацию о мошеннических операциях, вводили в заблуждение и предлагали перевести деньги на другие счета для прекращения противоправных действий.Мужчина последовал их инструкциям и с 31 мая по 28 июня перевел более 59,9 миллиона рублей на указанные счета мошенников. В это время злоумышленники ежедневно контактировали с потерпевшим, инструктировали его и заставляли снимать деньги или переводить их на мошеннические счета.Прокуратура в настоящее время ведет расследование и пытается установить личности причастных к совершению преступных действий.
https://1prime.ru/20240624/moshenniki-849436095.html
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84132/51/841325158_192:0:2768:1932_1920x0_80_0_0_053530d6cebe84f22dc2235a925348f3.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва
Мошенничество, РОССИЯ, МОСКВА
Телефонные мошенники выманили у россиянина 60 миллионов рублей
Прокуратура Москвы: телефонные мошенники за месяц выманили у москвича почти 60 млн рублей
МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ.
Телефонным мошенникам удалось выманить у жителя Москвы почти 60 миллионов рублей за месяц, сообщили
"Ленте.ру" в пресс-службе слоличной прокуратуры.
Отмечается, что злоумышленники звонили потерпевшему, представляясь коллегами по работе или сотрудниками правоохранительных органов и финансового мониторинга. Они предоставляли ложную информацию о мошеннических операциях, вводили в заблуждение и предлагали перевести деньги на другие счета для прекращения противоправных действий.
Мужчина последовал их инструкциям и с 31 мая по 28 июня перевел более 59,9 миллиона рублей на указанные счета мошенников. В это время злоумышленники ежедневно контактировали с потерпевшим, инструктировали его и заставляли снимать деньги или переводить их на мошеннические счета.
Прокуратура в настоящее время ведет расследование и пытается установить личности причастных к совершению преступных действий.
Мошенники похитили у академика РАН более 20 миллионов рублей