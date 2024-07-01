https://1prime.ru/20240701/moshenniki-849637020.html

Телефонные мошенники выманили у россиянина 60 миллионов рублей

Телефонные мошенники выманили у россиянина 60 миллионов рублей - 01.07.2024, ПРАЙМ

Телефонные мошенники выманили у россиянина 60 миллионов рублей

Телефонным мошенникам удалось выманить у жителя Москвы почти 60 миллионов рублей за месяц, сообщили "Ленте.ру" в пресс-службе слоличной прокуратуры. | 01.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-01T16:32+0300

2024-07-01T16:32+0300

2024-07-01T16:42+0300

мошенничество

россия

москва

https://cdnn.1prime.ru/img/84132/51/841325158_0:134:2959:1798_1920x0_80_0_0_a091c4a5e3c97754b423413db35a7266.jpg

МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Телефонным мошенникам удалось выманить у жителя Москвы почти 60 миллионов рублей за месяц, сообщили "Ленте.ру" в пресс-службе слоличной прокуратуры.Отмечается, что злоумышленники звонили потерпевшему, представляясь коллегами по работе или сотрудниками правоохранительных органов и финансового мониторинга. Они предоставляли ложную информацию о мошеннических операциях, вводили в заблуждение и предлагали перевести деньги на другие счета для прекращения противоправных действий.Мужчина последовал их инструкциям и с 31 мая по 28 июня перевел более 59,9 миллиона рублей на указанные счета мошенников. В это время злоумышленники ежедневно контактировали с потерпевшим, инструктировали его и заставляли снимать деньги или переводить их на мошеннические счета.Прокуратура в настоящее время ведет расследование и пытается установить личности причастных к совершению преступных действий.

https://1prime.ru/20240624/moshenniki-849436095.html

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, москва