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Пенсионерам выплатят накопления менее 10% прожиточного минимума

Пенсионерам выплатят накопления менее 10% прожиточного минимума - 01.07.2024, ПРАЙМ

Пенсионерам выплатят накопления менее 10% прожиточного минимума

Граждане России, которые получают накопительную пенсию 10 процентов и менее от прожиточного минимума, смогут получить единовременную выплату своих накоплений с... | 01.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-01T06:12+0300

2024-07-01T06:12+0300

2024-07-01T06:12+0300

россия

выплаты

прожиточный минимум

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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Граждане России, которые получают накопительную пенсию 10 процентов и менее от прожиточного минимума, смогут получить единовременную выплату своих накоплений с первого июля.Подобная мера осуществляется в рамках Федералного закона от 25.12.2023 N 632-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"."Лицам, размер накопительной пенсии которых, рассчитанный на дату назначения накопительной пенсии… был бы равен или составил менее 10 процентов от величины прожиточного минимума пенсионера в целом по России… (начисление накопленной пенсии положено - ред.) по достижении возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины)", - сообщается в материале. Отмечается, что ожидаемый период выплат определяет ее размер. Ранее в конце мая текущего года Министретсво труда предложило установить ожидаемый период выплаты накопительной пенсии на следующий год продолжительностью в 270 месяцев - это 22,5 года.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, выплаты, прожиточный минимум