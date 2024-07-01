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Пенсионерам выплатят накопления менее 10% прожиточного минимума - 01.07.2024, ПРАЙМ
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Пенсионерам выплатят накопления менее 10% прожиточного минимума
Пенсионерам выплатят накопления менее 10% прожиточного минимума - 01.07.2024, ПРАЙМ
Пенсионерам выплатят накопления менее 10% прожиточного минимума
Граждане России, которые получают накопительную пенсию 10 процентов и менее от прожиточного минимума, смогут получить единовременную выплату своих накоплений с... | 01.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-01T06:12+0300
2024-07-01T06:12+0300
россия
выплаты
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Граждане России, которые получают накопительную пенсию 10 процентов и менее от прожиточного минимума, смогут получить единовременную выплату своих накоплений с первого июля.Подобная мера осуществляется в рамках Федералного закона от 25.12.2023 N 632-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"."Лицам, размер накопительной пенсии которых, рассчитанный на дату назначения накопительной пенсии… был бы равен или составил менее 10 процентов от величины прожиточного минимума пенсионера в целом по России… (начисление накопленной пенсии положено - ред.) по достижении возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины)", - сообщается в материале. Отмечается, что ожидаемый период выплат определяет ее размер. Ранее в конце мая текущего года Министретсво труда предложило установить ожидаемый период выплаты накопительной пенсии на следующий год продолжительностью в 270 месяцев - это 22,5 года.
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россия, выплаты, прожиточный минимум
РОССИЯ, выплаты, прожиточный минимум
06:12 01.07.2024
 
Пенсионерам выплатят накопления менее 10% прожиточного минимума

Пенсионерам 1 июля выплатят накопления менее 10% прожиточного минимума

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПокупка населением продовольственных товаров
Покупка населением продовольственных товаров - ПРАЙМ, 1920, 01.07.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Граждане России, которые получают накопительную пенсию 10 процентов и менее от прожиточного минимума, смогут получить единовременную выплату своих накоплений с первого июля.
Подобная мера осуществляется в рамках Федералного закона от 25.12.2023 N 632-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
"Лицам, размер накопительной пенсии которых, рассчитанный на дату назначения накопительной пенсии… был бы равен или составил менее 10 процентов от величины прожиточного минимума пенсионера в целом по России… (начисление накопленной пенсии положено - ред.) по достижении возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины)", - сообщается в материале.
Отмечается, что ожидаемый период выплат определяет ее размер.
Ранее в конце мая текущего года Министретсво труда предложило установить ожидаемый период выплаты накопительной пенсии на следующий год продолжительностью в 270 месяцев - это 22,5 года.
 
РОССИЯвыплатыпрожиточный минимум
 
 
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