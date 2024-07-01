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Столтенберг исключил необходимость в пересмотре ядерной стратегии НАТО
Столтенберг исключил необходимость в пересмотре ядерной стратегии НАТО - 01.07.2024, ПРАЙМ
Столтенберг исключил необходимость в пересмотре ядерной стратегии НАТО
На данный момент Североатлантический альянс не видит необходимость в пересмотре своей ядерной доктрины, рассказал генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг | 01.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-01T06:57+0300
2024-07-01T06:57+0300
2024-07-01T06:57+0300
нато
йенс столтенберг
ядерное оружие
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ТОКИО, 1 июл - ПРАЙМ. На данный момент Североатлантический альянс не видит необходимость в пересмотре своей ядерной доктрины, рассказал генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в интервью японской газете "Иомиури". "Непосредственной угрозы нет. НАТО не видит необходимости в пересмотре своей ядерной стратегии", - сообщил он. По его словам, процесс замены американских истребителей, которые используются для ядерного сдерживания, с F-16 на F-35 "продолжается как обычно".Ранее в ответ на приостановку участия России в ДСНВ, США прекратили передачу России информации о своих стратегических вооружениях, а также аннулировали визы российским инспекторам. Россия заявила, что возвращение к выполнению договора возможно при смягчении антироссийской политики США.
https://1prime.ru/20240630/tramp-849616380.html
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нато, йенс столтенберг, ядерное оружие
НАТО, Йенс Столтенберг, ядерное оружие
Столтенберг исключил необходимость в пересмотре ядерной стратегии НАТО
Столтенберг: НАТО не видит необходимости в пересмотре своей ядерной стратегии
ТОКИО, 1 июл - ПРАЙМ. На данный момент Североатлантический альянс не видит необходимость в пересмотре своей ядерной доктрины, рассказал генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в интервью японской газете "Иомиури".
"Непосредственной угрозы нет. НАТО не видит необходимости в пересмотре своей ядерной стратегии", - сообщил он. По его словам, процесс замены американских истребителей, которые используются для ядерного сдерживания, с F-16 на F-35 "продолжается как обычно".
Ранее в ответ на приостановку участия России в ДСНВ, США прекратили передачу России информации о своих стратегических вооружениях, а также аннулировали визы российским инспекторам. Россия заявила, что возвращение к выполнению договора возможно при смягчении антироссийской политики США.
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