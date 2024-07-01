https://1prime.ru/20240701/nato-849625783.html

Воевать готова, но только на бумаге. НАТО нечем тягаться с Россией

Воевать готова, но только на бумаге. НАТО нечем тягаться с Россией - 01.07.2024, ПРАЙМ

Воевать готова, но только на бумаге. НАТО нечем тягаться с Россией

Североатлантический альян превосходит Россию практически во всех категориях оружия, однако на фронте российская армия добивается больше успехов, пишет чешское... | 01.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-01T11:28+0300

2024-07-01T11:28+0300

2024-07-01T11:36+0300

россия

нато

вооружения

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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Североатлантический альян превосходит Россию практически во всех категориях оружия, однако на фронте российская армия добивается больше успехов, пишет чешское издание Hospodářské noviny. Так, согласно информации автора статьи, статистические данные НАТО выглядят внушительно, в соответствии с которыми альянс обладает достаточным количеством боевых самолетов, танков и артиллерии. Более того, большинство стран блока выделяют на оборону установленный еще в 2014 году объем средств, равный два процента от ВВП.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramТем не менее, автор задается вопросом, готов ли Североатлантический альянс к военному противостоянию с Россией, о котором уже неоднократно писали западные СМИ. По его словам, самым слабым местом НАТО является состояние оборонной промышленности, его ограниченные мощности, низкая способность преобразовать богатство Запада в реальную военную силу.Также обозреватель подчеркивает крайнюю уязвимость европейского общества и критической инфраструктуры.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ>>>

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россия, нато