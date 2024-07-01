https://1prime.ru/20240701/nato-849631295.html

"Кто Путин и кто ты?". Новый генсек НАТО возмутил турок словами об Украине

"Кто Путин и кто ты?". Новый генсек НАТО возмутил турок словами об Украине - 01.07.2024, ПРАЙМ

"Кто Путин и кто ты?". Новый генсек НАТО возмутил турок словами об Украине

Слова будущего генсека НАТО о необходимости постоянной поддержки Киева разозлили читателей турецкого издания Haber7. | 01.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-01T13:27+0300

2024-07-01T13:27+0300

2024-07-01T13:27+0300

политика

украина

турция

нато

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/19/849488743_0:0:2650:1491_1920x0_80_0_0_d70dabe15d16ce546e79958f7d67a79c.jpg

МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Слова будущего генсека НАТО о необходимости постоянной поддержки Киева разозлили читателей турецкого издания Haber7.В своем прощальном послании после ухода с поста премьер-министра Нидерландов Рютте подчеркнул необходимость интеграции Украины в ЕС и НАТО, отметив, что поддержка Украины важна для обеспечения мировой безопасности."Кто Путин и кто ты?", — отметил один из читателей издания.Другие комментаторы заметили, что страны НАТО давно превратились в марионеток Вашингтона. Читатели также выразили сомнения в намерениях НАТО и предупредили о возможности третьей мировой войны.Ранее Североатлантический совет назначил новым генеральным секретарем НАТО премьер-министра Нидерландов Марка Рютте. Он сменит на посту Йенса Столтенберга 1 октября 2024 года.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ

https://1prime.ru/20240701/nato-849625783.html

украина

турция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, турция, нато