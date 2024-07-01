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"Кто Путин и кто ты?". Новый генсек НАТО возмутил турок словами об Украине
"Кто Путин и кто ты?". Новый генсек НАТО возмутил турок словами об Украине - 01.07.2024, ПРАЙМ
"Кто Путин и кто ты?". Новый генсек НАТО возмутил турок словами об Украине
Слова будущего генсека НАТО о необходимости постоянной поддержки Киева разозлили читателей турецкого издания Haber7. | 01.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-01T13:27+0300
2024-07-01T13:27+0300
2024-07-01T13:27+0300
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Слова будущего генсека НАТО о необходимости постоянной поддержки Киева разозлили читателей турецкого издания Haber7.В своем прощальном послании после ухода с поста премьер-министра Нидерландов Рютте подчеркнул необходимость интеграции Украины в ЕС и НАТО, отметив, что поддержка Украины важна для обеспечения мировой безопасности."Кто Путин и кто ты?", — отметил один из читателей издания.Другие комментаторы заметили, что страны НАТО давно превратились в марионеток Вашингтона. Читатели также выразили сомнения в намерениях НАТО и предупредили о возможности третьей мировой войны.Ранее Североатлантический совет назначил новым генеральным секретарем НАТО премьер-министра Нидерландов Марка Рютте. Он сменит на посту Йенса Столтенберга 1 октября 2024 года.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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Политика, УКРАИНА, ТУРЦИЯ, НАТО
"Кто Путин и кто ты?". Новый генсек НАТО возмутил турок словами об Украине
Haber7: новый генсек НАТО Рютте пригрозил России
МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ.
Слова будущего генсека НАТО о необходимости постоянной поддержки Киева разозлили
читателей турецкого издания Haber7.
В своем прощальном послании после ухода с поста премьер-министра Нидерландов Рютте подчеркнул необходимость интеграции Украины в ЕС и НАТО, отметив, что поддержка Украины важна для обеспечения мировой безопасности.
"Кто Путин и кто ты?", — отметил один из читателей издания.
Другие комментаторы заметили, что страны НАТО давно превратились в марионеток Вашингтона. Читатели также выразили сомнения в намерениях НАТО и предупредили о возможности третьей мировой войны.
Ранее Североатлантический совет назначил новым генеральным секретарем НАТО премьер-министра Нидерландов Марка Рютте. Он сменит на посту Йенса Столтенберга 1 октября 2024 года.
Полный текст статьи читайте
на ИноСМИ
Воевать готова, но только на бумаге. НАТО нечем тягаться с Россией