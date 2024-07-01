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Нефтяные фьючерсы растут благодаря прогнозам дефицита предложения

Нефтяные фьючерсы растут благодаря прогнозам дефицита предложения - 01.07.2024, ПРАЙМ

Нефтяные фьючерсы растут благодаря прогнозам дефицита предложения

Цены на нефть в понедельник выросли благодаря прогнозам дефицита предложения, обусловленного пиком летнего потребления топлива и сокращением добычи в ОПЕК+ в... | 01.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-01T11:47+0300

2024-07-01T11:47+0300

2024-07-01T11:47+0300

рынки

мировой рынок нефти

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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Цены на нефть в понедельник выросли благодаря прогнозам дефицита предложения, обусловленного пиком летнего потребления топлива и сокращением добычи в ОПЕК+ в 3-м квартале. При этом глобальные экономические факторы и рост добычи в странах, не входящих в ОПЕК+, сдерживали подъем котировок.Фьючерсы на нефть марки Brent к 04.39 по Гринвичу подорожали на 33 цента, или 0,4%, до 85,33 доллара за баррель, а фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate поднялись на 32 цента, или 0,4%, до 81,86 доллара за баррель.В июне оба контракта подорожали примерно на 6%, причем за последние две недели цена на нефть марки Brent стабилизировалась выше 85 долларов за баррель после того, как ОПЕК+ продлила большинство серьезных сокращений добычи нефти до 2025 года.В результате аналитики теперь прогнозируют дефицит предложения в 3-м квартале, поскольку спрос на топливо для транспорта и кондиционирования воздуха в летний период истощает запасы.В пятницу Управление энергетической информации (EIA) сообщило, что добыча нефти и спрос на основные нефтепродукты в США в апреле выросли до четырехмесячного максимума."Мы по-прежнему придерживаемся позитивного мнения в отношении Brent, хотя есть опасения по поводу спроса, например, спроса на бензин в США и спроса в Китае", - говорится в заметке аналитиков ING.По данным Caixin, производственная активность среди менее крупных китайских компаний в июне росла самыми быстрыми темпами с 2021 года благодаря зарубежным заказам. При этом более широкий опрос указал, что слабый внутренний спрос и торговые трения привели к очередному снижению активности в производственном секторе.Надежды на снижение процентных ставок Федеральной резервной системой и обострение геополитических опасений в Европе и в отношениях между Израилем и ливанской "Хезболлой" также поддерживают цены, отметил в своей заметке аналитик IG Тони Сикамор.По его словам, недавнее ралли WTI может продолжиться до 85 долларов за баррель, если цены останутся выше 200-дневной скользящей средней, располагающейся на уровне 79,52 доллара.Трейдеры следят за влиянием ураганов на добычу и потребление нефти и газа на Американском континенте.Сезон ураганов в Атлантическом океане начался в воскресенье с урагана "Берил", который стал самым ранним ураганом 4-й категории в истории. "Берил" направляется к Карибским и Наветренным островам, где, как ожидается, обрушится в понедельник, сообщил американский Национальный центр по ураганам.

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рынки, мировой рынок нефти