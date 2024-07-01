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В Норвегии сняли с продажи землю на Шпицбергене из-за угроз нацбезопасности - 01.07.2024, ПРАЙМ
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В Норвегии сняли с продажи землю на Шпицбергене из-за угроз нацбезопасности
В Норвегии сняли с продажи землю на Шпицбергене из-за угроз нацбезопасности - 01.07.2024, ПРАЙМ
В Норвегии сняли с продажи землю на Шпицбергене из-за угроз нацбезопасности
Власти Норвегии отменили план по продаже частного земельного участка на архипелаге Шпицберген, чтобы не допустить его покупку другими странами, в том числе... | 01.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-01T16:52+0300
2024-07-01T17:03+0300
политика
норвегия
китай
шпицберген
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МОСКВА, 1 июл – ПРАЙМ. Власти Норвегии отменили план по продаже частного земельного участка на архипелаге Шпицберген, чтобы не допустить его покупку другими странами, в том числе Китаем, сообщает AFP. "Норвежское правительство в понедельник отменило план по продаже последнего частного участка земли на стратегическом арктическом архипелаге Шпицберген, чтобы предотвратить его приобретение Китаем", —говорится в материале. Ранее агентство Bloomberg сообщало, что частная земля на норвежском архипелаге Шпицберген, имеющая геополитическое значение, выставлена на продажу за 323 миллиона долларов.Юрист Пер Келлингстад, представляющий продавцов, ранее сообщил AFP, что покупатели из КНР давно интересуются Арктикой и Шпицбергеном в частности. "Это может нарушить стабильность в регионе и потенциально поставить под угрозу интересы Норвегии", — приводит слова министра торговли и промышленности Сесилии Мирсет агентство. Размер снятого с продажи участка составляет около 60 квадратных километров, за него предполагалось выручить около 300 миллионов евро. Он находится на острове Шпицберген, примерно в 64 километрах от населённого пункта Лонгйирбюен, где проживают около 2400 человек. Он принадлежит норвежской холдинговой компании Aktieselskabet Kulspids, а продажей занимается компания Knight Frank LLP. Ранее Bloomberg сообщало, что на этом участке проводилось исследование на наличие асбеста, но его там не обнаружили. Однако неизвестно, есть ли на участке другие полезные ископаемые.Архипелаг Шпицберген расположен в Северном Ледовитом океане и имеет особый статус. Шпицбергенский трактат определил его международно-правовой статус в 1920 году, установив суверенитет Норвегии и предоставив равные права государствам-участникам договора, включая Россию, на эксплуатацию ресурсов архипелага. Шпицберген открыт для безвизовых посещений гражданами государств-участниц трактата.
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норвегия
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норвегия, китай, шпицберген
Политика, НОРВЕГИЯ, КИТАЙ, Шпицберген
16:52 01.07.2024 (обновлено: 17:03 01.07.2024)
 
В Норвегии сняли с продажи землю на Шпицбергене из-за угроз нацбезопасности

AFP: Норвегия запретила продажу последнего частного участка земли на Шпицбергене

© Unspash/Bit CloudФлаг Норвегии
Флаг Норвегии
© Unspash/Bit Cloud
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МОСКВА, 1 июл – ПРАЙМ. Власти Норвегии отменили план по продаже частного земельного участка на архипелаге Шпицберген, чтобы не допустить его покупку другими странами, в том числе Китаем, сообщает AFP.
"Норвежское правительство в понедельник отменило план по продаже последнего частного участка земли на стратегическом арктическом архипелаге Шпицберген, чтобы предотвратить его приобретение Китаем", —говорится в материале.
Ранее агентство Bloomberg сообщало, что частная земля на норвежском архипелаге Шпицберген, имеющая геополитическое значение, выставлена на продажу за 323 миллиона долларов.
Юрист Пер Келлингстад, представляющий продавцов, ранее сообщил AFP, что покупатели из КНР давно интересуются Арктикой и Шпицбергеном в частности.
"Это может нарушить стабильность в регионе и потенциально поставить под угрозу интересы Норвегии", — приводит слова министра торговли и промышленности Сесилии Мирсет агентство.
Размер снятого с продажи участка составляет около 60 квадратных километров, за него предполагалось выручить около 300 миллионов евро. Он находится на острове Шпицберген, примерно в 64 километрах от населённого пункта Лонгйирбюен, где проживают около 2400 человек. Он принадлежит норвежской холдинговой компании Aktieselskabet Kulspids, а продажей занимается компания Knight Frank LLP.
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Ранее Bloomberg сообщало, что на этом участке проводилось исследование на наличие асбеста, но его там не обнаружили. Однако неизвестно, есть ли на участке другие полезные ископаемые.
Архипелаг Шпицберген расположен в Северном Ледовитом океане и имеет особый статус. Шпицбергенский трактат определил его международно-правовой статус в 1920 году, установив суверенитет Норвегии и предоставив равные права государствам-участникам договора, включая Россию, на эксплуатацию ресурсов архипелага. Шпицберген открыт для безвизовых посещений гражданами государств-участниц трактата.
 
ПолитикаНОРВЕГИЯКИТАЙШпицберген
 
 
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