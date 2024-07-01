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В СФ поддержали приостановку участия делегации России в ПА ОБСЕ

В СФ поддержали приостановку участия делегации России в ПА ОБСЕ - 01.07.2024, ПРАЙМ

В СФ поддержали приостановку участия делегации России в ПА ОБСЕ

Комитет Совета Федерации по международным делам единогласно поддержал приостановку участия российской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ, сообщает РИА... | 01.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-01T11:41+0300

2024-07-01T11:41+0300

2024-07-01T11:41+0300

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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Комитет Совета Федерации по международным делам единогласно поддержал приостановку участия российской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник."Приняли единогласно", — говорится в материале. Отмечается, что решение было принято согласно предложению Владимира Джабарова, первого заместителя председателя комитета по международным делам Совфеда.Ранее поддержку такой инициативе выразила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) является крупнейшей межрегиональной организацией, занимающейся вопросами безопасности. Она была создана на основе Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ), который был подписан 1 августа 1975 года в Хельсинки.

https://1prime.ru/20240628/obse-849579803.html

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