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В СФ поддержали приостановку участия делегации России в ПА ОБСЕ
В СФ поддержали приостановку участия делегации России в ПА ОБСЕ - 01.07.2024, ПРАЙМ
В СФ поддержали приостановку участия делегации России в ПА ОБСЕ
Комитет Совета Федерации по международным делам единогласно поддержал приостановку участия российской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ, сообщает РИА... | 01.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-01T11:41+0300
2024-07-01T11:41+0300
2024-07-01T11:41+0300
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Комитет Совета Федерации по международным делам единогласно поддержал приостановку участия российской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник."Приняли единогласно", — говорится в материале. Отмечается, что решение было принято согласно предложению Владимира Джабарова, первого заместителя председателя комитета по международным делам Совфеда.Ранее поддержку такой инициативе выразила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) является крупнейшей межрегиональной организацией, занимающейся вопросами безопасности. Она была создана на основе Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ), который был подписан 1 августа 1975 года в Хельсинки.
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россия, обсе, совфед
Политика, РОССИЯ, ОБСЕ, Совфед
В СФ поддержали приостановку участия делегации России в ПА ОБСЕ
Комитет Совфеда поддержал приостановку участия делегации России в ПА ОБСЕ
МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Комитет Совета Федерации по международным делам единогласно поддержал приостановку участия российской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
"Приняли единогласно", — говорится в материале.
Отмечается, что решение было принято согласно предложению Владимира Джабарова, первого заместителя председателя комитета по международным делам Совфеда.
Ранее поддержку такой инициативе выразила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) является крупнейшей межрегиональной организацией, занимающейся вопросами безопасности. Она была создана на основе Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ), который был подписан 1 августа 1975 года в Хельсинки.
В Госдуму внесли проект о приостановке участия России в ПА ОБСЕ