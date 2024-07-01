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В ГД внесли законопроект о сохранении порядка индексации пенсий

В ГД внесли законопроект о сохранении порядка индексации пенсий - 01.07.2024, ПРАЙМ

В ГД внесли законопроект о сохранении порядка индексации пенсий

Законопроект о сохранении механизма индексации страховых пенсий внесли в Государственную Думу, следует из базы нижней палаты парламента. | 01.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-01T11:53+0300

2024-07-01T11:53+0300

2024-07-01T11:53+0300

пенсии

госдума

лдпр

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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Законопроект о сохранении механизма индексации страховых пенсий внесли в Государственную Думу, следует из базы нижней палаты парламента.Авторами документа выступила группа депутатов и сенаторов от ЛДПР. Проект предлагает индексировать выплаты на индекс роста потребительских цен с января, а не с февраля.Как пояснил глава думского комитета по труду Ярослав Нилов, в 2018 году в пенсионное законодательство приняли поправки. Так, появился специальный режим, таким образом индексация страховых пенсий проходит раз в год, 1 января."С 2025 года переходный период завершается, и плановая индексация будет осуществляться с 1 февраля на коэффициент инфляции и с 1 апреля - в зависимости от возможностей бюджета Фонда. Однако граждане уже привыкли к индексации с 1 января, и будет справедливо индексировать пенсии с начала года. Поэтому законопроектом предлагается вернуться в 2025 году к действующей схеме и проводить повышение размера пенсий с 1 января", - добавил Нилов.Ранее Государственная Дума приняла закон, который возвращает индексацию пенсий работающим пенсионерам с 2025 года. Соответствующую идею поддержал президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ-2024.

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пенсии, госдума, лдпр