Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ГД внесли законопроект о сохранении порядка индексации пенсий - 01.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240701/pensii-849627350.html
В ГД внесли законопроект о сохранении порядка индексации пенсий
В ГД внесли законопроект о сохранении порядка индексации пенсий - 01.07.2024, ПРАЙМ
В ГД внесли законопроект о сохранении порядка индексации пенсий
Законопроект о сохранении механизма индексации страховых пенсий внесли в Государственную Думу, следует из базы нижней палаты парламента. | 01.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-01T11:53+0300
2024-07-01T11:53+0300
пенсии
госдума
лдпр
https://cdnn.1prime.ru/img/83326/18/833261807_0:165:3055:1883_1920x0_80_0_0_48688e1658869d9c70cf8ea67133ec1f.jpg
МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Законопроект о сохранении механизма индексации страховых пенсий внесли в Государственную Думу, следует из базы нижней палаты парламента.Авторами документа выступила группа депутатов и сенаторов от ЛДПР. Проект предлагает индексировать выплаты на индекс роста потребительских цен с января, а не с февраля.Как пояснил глава думского комитета по труду Ярослав Нилов, в 2018 году в пенсионное законодательство приняли поправки. Так, появился специальный режим, таким образом индексация страховых пенсий проходит раз в год, 1 января."С 2025 года переходный период завершается, и плановая индексация будет осуществляться с 1 февраля на коэффициент инфляции и с 1 апреля - в зависимости от возможностей бюджета Фонда. Однако граждане уже привыкли к индексации с 1 января, и будет справедливо индексировать пенсии с начала года. Поэтому законопроектом предлагается вернуться в 2025 году к действующей схеме и проводить повышение размера пенсий с 1 января", - добавил Нилов.Ранее Государственная Дума приняла закон, который возвращает индексацию пенсий работающим пенсионерам с 2025 года. Соответствующую идею поддержал президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ-2024.
https://1prime.ru/20240630/pensii--849578409.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83326/18/833261807_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_e5efe25c54fa1670f3d4aa9b41aec821.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
пенсии, госдума, лдпр
Пенсии, Госдума, ЛДПР
11:53 01.07.2024
 
В ГД внесли законопроект о сохранении порядка индексации пенсий

В Госдуму внесли законопроект о сохранении порядка индексации пенсий с 1 января

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - ПРАЙМ, 1920, 01.07.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Законопроект о сохранении механизма индексации страховых пенсий внесли в Государственную Думу, следует из базы нижней палаты парламента.
Авторами документа выступила группа депутатов и сенаторов от ЛДПР. Проект предлагает индексировать выплаты на индекс роста потребительских цен с января, а не с февраля.
Как пояснил глава думского комитета по труду Ярослав Нилов, в 2018 году в пенсионное законодательство приняли поправки. Так, появился специальный режим, таким образом индексация страховых пенсий проходит раз в год, 1 января.
%Пенсионеры - ПРАЙМ, 1920, 30.06.2024
Трем категориям россиян увеличат пенсии с 1 июля
Вчера, 02:02
"С 2025 года переходный период завершается, и плановая индексация будет осуществляться с 1 февраля на коэффициент инфляции и с 1 апреля - в зависимости от возможностей бюджета Фонда. Однако граждане уже привыкли к индексации с 1 января, и будет справедливо индексировать пенсии с начала года. Поэтому законопроектом предлагается вернуться в 2025 году к действующей схеме и проводить повышение размера пенсий с 1 января", - добавил Нилов.
Ранее Государственная Дума приняла закон, который возвращает индексацию пенсий работающим пенсионерам с 2025 года. Соответствующую идею поддержал президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ-2024.
 
ПенсииГосдумаЛДПР
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала