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Раскрыто, кто может получить двойную пенсию в 2024 году - 01.07.2024, ПРАЙМ
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Раскрыто, кто может получить двойную пенсию в 2024 году
Раскрыто, кто может получить двойную пенсию в 2024 году - 01.07.2024, ПРАЙМ
Раскрыто, кто может получить двойную пенсию в 2024 году
В текущем году родители погибших во время службы и умерших от военной травмы уже после увольнения военных смогут получить две пенсии, о чем написало издание... | 01.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-01T13:22+0300
2024-07-01T13:22+0300
россия
пенсии
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. В текущем году родители погибших во время службы и умерших от военной травмы уже после увольнения военных смогут получить две пенсии, о чем написало издание "Газете.Ru", ссылаясь на слова кандидата экономических наук, профессор кафедры рекламы университета "Синергия" Сергей Зайнуллин.Так, он сообщил, что, помимо указанных россиян, получить двойную пенсию смогут еще шесть категорий граждан. Более того, по его словам, существуют другие способы получить пенсию в двойном размере. Например, Зайнуллин отметил, что военнослужащий может одновременно претендовать на военную пенсию и пенсию по старости, но при условии, что после увольнения со службы он устроится на гражданскую должность.Такэе экономист уточнил, что в текущем году на пенсию могут выйти женщины в возрасте от 58 лет и мужчины от 63 лет. По словам Зайнуллин, чтобы получить страховую пенсию, им нужно более пятнадцати лет трудового стажа и 28,2 пенсионного балла.
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россия, пенсии
РОССИЯ, Пенсии
13:22 01.07.2024
 
Раскрыто, кто может получить двойную пенсию в 2024 году

Экономист Зайнуллин назвал девять категорий россиян с правом на две пенсии

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкТрудовая книжка, пенсионное удостоверение.
Трудовая книжка, пенсионное удостоверение. - ПРАЙМ, 1920, 01.07.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. В текущем году родители погибших во время службы и умерших от военной травмы уже после увольнения военных смогут получить две пенсии, о чем написало издание "Газете.Ru", ссылаясь на слова кандидата экономических наук, профессор кафедры рекламы университета "Синергия" Сергей Зайнуллин.
Так, он сообщил, что, помимо указанных россиян, получить двойную пенсию смогут еще шесть категорий граждан.
Более того, по его словам, существуют другие способы получить пенсию в двойном размере. Например, Зайнуллин отметил, что военнослужащий может одновременно претендовать на военную пенсию и пенсию по старости, но при условии, что после увольнения со службы он устроится на гражданскую должность.
Такэе экономист уточнил, что в текущем году на пенсию могут выйти женщины в возрасте от 58 лет и мужчины от 63 лет. По словам Зайнуллин, чтобы получить страховую пенсию, им нужно более пятнадцати лет трудового стажа и 28,2 пенсионного балла.
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