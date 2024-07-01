https://1prime.ru/20240701/peskov-849628751.html

В Кремле ответили на обвинения НАТО в адрес Китая

В Кремле ответили на обвинения НАТО в адрес Китая - 01.07.2024, ПРАЙМ

В Кремле ответили на обвинения НАТО в адрес Китая

Пекин может самостоятельно оценить заявления Йенса Столтенберга в отношении Китая, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 01.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-01T12:30+0300

2024-07-01T12:30+0300

2024-07-01T12:45+0300

политика

россия

дмитрий песков

китай

йенс столтенберг

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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Пекин может самостоятельно оценить заявления Йенса Столтенберга в отношении Китая, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Негативно, но с другой стороны мы уверены, что наши китайские друзья сами могут дать должную оценку подобным действиям", — отметил пресс-секретарь главы государства.Ранее генеральный секретарь НАТО заявил, что Китай разжигает крупнейший со времен Второй Мировой войны конфликт в Европе. Причиной обвинения стало производство дронов Россией, в ходе которго применяются китайские технологии.

https://1prime.ru/20240701/kitay-849621873.html

китай

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россия, дмитрий песков, китай, йенс столтенберг