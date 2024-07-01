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В Кремле ответили на обвинения НАТО в адрес Китая - 01.07.2024, ПРАЙМ
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В Кремле ответили на обвинения НАТО в адрес Китая
В Кремле ответили на обвинения НАТО в адрес Китая - 01.07.2024, ПРАЙМ
В Кремле ответили на обвинения НАТО в адрес Китая
Пекин может самостоятельно оценить заявления Йенса Столтенберга в отношении Китая, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 01.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-01T12:30+0300
2024-07-01T12:45+0300
политика
россия
дмитрий песков
китай
йенс столтенберг
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Пекин может самостоятельно оценить заявления Йенса Столтенберга в отношении Китая, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Негативно, но с другой стороны мы уверены, что наши китайские друзья сами могут дать должную оценку подобным действиям", — отметил пресс-секретарь главы государства.Ранее генеральный секретарь НАТО заявил, что Китай разжигает крупнейший со времен Второй Мировой войны конфликт в Европе. Причиной обвинения стало производство дронов Россией, в ходе которго применяются китайские технологии.
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россия, дмитрий песков, китай, йенс столтенберг
Политика, РОССИЯ, Дмитрий Песков, КИТАЙ, Йенс Столтенберг
12:30 01.07.2024 (обновлено: 12:45 01.07.2024)
 
В Кремле ответили на обвинения НАТО в адрес Китая

Песков: Пекин сам может дать оценку заявлению Столтенберга в отношении КНР

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел встречу с президентом Нового банка развития БРИКС Дилмой Руссефф
Президент Владимир Путин провел встречу с президентом Нового банка развития БРИКС Дилмой Руссефф
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Пекин может самостоятельно оценить заявления Йенса Столтенберга в отношении Китая, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Негативно, но с другой стороны мы уверены, что наши китайские друзья сами могут дать должную оценку подобным действиям", — отметил пресс-секретарь главы государства.
Ранее генеральный секретарь НАТО заявил, что Китай разжигает крупнейший со времен Второй Мировой войны конфликт в Европе. Причиной обвинения стало производство дронов Россией, в ходе которго применяются китайские технологии.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - ПРАЙМ, 1920, 01.07.2024
НАТО обвинила Китай в подстрекательстве к крупнейшему конфликту в Европе
09:30
 
ПолитикаРОССИЯДмитрий ПесковКИТАЙЙенс Столтенберг
 
 
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