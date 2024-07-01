https://1prime.ru/20240701/pochta-849635632.html
Спрогнозирован объем партнерства "Почты России" и маркетплейсов в 2024 году
Спрогнозирован объем партнерства "Почты России" и маркетплейсов в 2024 году - 01.07.2024, ПРАЙМ
Спрогнозирован объем партнерства "Почты России" и маркетплейсов в 2024 году
Объем потенциального партнерства "Почты России" и маркетплейсов в текущем году составит 37 миллиарда рублей, это будет закупка ряду услуг у госкомпании -... | 01.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-01T15:32+0300
2024-07-01T15:32+0300
2024-07-01T15:33+0300
почта россии
маркетплейс
акит
https://cdnn.1prime.ru/img/84249/07/842490785_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_44fe4b93825bdd0ba8442116baaae3e2.jpg
МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Объем потенциального партнерства "Почты России" и маркетплейсов в текущем году составит 37 миллиарда рублей, это будет закупка ряду услуг у госкомпании - доставка, выдача заказов, перевозка и обработка, рассказал президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов на круглом столе, посвященном вопросам модернизации отделений почтовой связи на селе. "Мы достаточно большую, серьезную работу провели в последний год и договорились, что общий объем потенциального партнерства в этом году составит больше 37 миллиарда рублей. То есть это, по сути, закупка целого ряда услуг у "Почты России". Что это за услуги? Это доставка - локальная, трансграничная, выдача заказов, перевозка, обработка. Это постаматы, фулфилмент - то есть полноценное использование инфраструктуры почты, которой сейчас она собственно располагает", - сказал Соколов. Он также отметил, что у отраслевого бизнеса сейчас есть ряд планов выхода на зарубежные рынки - в Узбекистан, Киргизию, Армению, Азербайджан. "В общем, все эти рынки мы сейчас начинаем прощупывать, тестировать. Задача доставки товаров из этих регионов на наш рынок вполне может быть решена и силами "Почты России", - добавил президент АКИТ. Кроме того, Соколов предложил рассмотреть вопрос, связанный с таможенным оформлением отправлений. На данным момент "Почта России" может проводить процедуру оформления документов только с почтовыми грузами. "Наша "Почта России" обязана это делать только по почтовым документам. И по другим транспортным документам такую "растаможку" произвести не может. Вот, на наш взгляд, если мы такой вопрос решим... если дать возможность не только по почтовым документам эту "растаможку" осуществлять, но и по иным документам, которые применяются сейчас в логистике, мы сможем загрузить "Почту" еще большим объемом", - добавил Соколов.
https://1prime.ru/20240628/pochta-849593191.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84249/07/842490785_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_791a081af841fe50714a09bb91deddff.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
почта россии, маркетплейс, акит
Почта России, маркетплейс, АКИТ
Спрогнозирован объем партнерства "Почты России" и маркетплейсов в 2024 году
АКИТ: объем партнерства "Почты России" и маркетплейсов составит 37 млрд руб в 2024 году
МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Объем потенциального партнерства "Почты России" и маркетплейсов в текущем году составит 37 миллиарда рублей, это будет закупка ряду услуг у госкомпании - доставка, выдача заказов, перевозка и обработка, рассказал президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов на круглом столе, посвященном вопросам модернизации отделений почтовой связи на селе.
"Мы достаточно большую, серьезную работу провели в последний год и договорились, что общий объем потенциального партнерства в этом году составит больше 37 миллиарда рублей. То есть это, по сути, закупка целого ряда услуг у "Почты России". Что это за услуги? Это доставка - локальная, трансграничная, выдача заказов, перевозка, обработка. Это постаматы, фулфилмент - то есть полноценное использование инфраструктуры почты, которой сейчас она собственно располагает", - сказал Соколов.
Он также отметил, что у отраслевого бизнеса сейчас есть ряд планов выхода на зарубежные рынки - в Узбекистан, Киргизию, Армению, Азербайджан. "В общем, все эти рынки мы сейчас начинаем прощупывать, тестировать. Задача доставки товаров из этих регионов на наш рынок вполне может быть решена и силами "Почты России", - добавил президент АКИТ.
"Почта России" проведет допэмиссию в пользу государства
Кроме того, Соколов предложил рассмотреть вопрос, связанный с таможенным оформлением отправлений. На данным момент "Почта России" может проводить процедуру оформления документов только с почтовыми грузами.
"Наша "Почта России" обязана это делать только по почтовым документам. И по другим транспортным документам такую "растаможку" произвести не может. Вот, на наш взгляд, если мы такой вопрос решим... если дать возможность не только по почтовым документам эту "растаможку" осуществлять, но и по иным документам, которые применяются сейчас в логистике, мы сможем загрузить "Почту" еще большим объемом", - добавил Соколов.