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Спрогнозирован объем партнерства "Почты России" и маркетплейсов в 2024 году

Спрогнозирован объем партнерства "Почты России" и маркетплейсов в 2024 году - 01.07.2024, ПРАЙМ

Спрогнозирован объем партнерства "Почты России" и маркетплейсов в 2024 году

Объем потенциального партнерства "Почты России" и маркетплейсов в текущем году составит 37 миллиарда рублей, это будет закупка ряду услуг у госкомпании -... | 01.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-01T15:32+0300

2024-07-01T15:32+0300

2024-07-01T15:33+0300

почта россии

маркетплейс

акит

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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Объем потенциального партнерства "Почты России" и маркетплейсов в текущем году составит 37 миллиарда рублей, это будет закупка ряду услуг у госкомпании - доставка, выдача заказов, перевозка и обработка, рассказал президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов на круглом столе, посвященном вопросам модернизации отделений почтовой связи на селе. "Мы достаточно большую, серьезную работу провели в последний год и договорились, что общий объем потенциального партнерства в этом году составит больше 37 миллиарда рублей. То есть это, по сути, закупка целого ряда услуг у "Почты России". Что это за услуги? Это доставка - локальная, трансграничная, выдача заказов, перевозка, обработка. Это постаматы, фулфилмент - то есть полноценное использование инфраструктуры почты, которой сейчас она собственно располагает", - сказал Соколов. Он также отметил, что у отраслевого бизнеса сейчас есть ряд планов выхода на зарубежные рынки - в Узбекистан, Киргизию, Армению, Азербайджан. "В общем, все эти рынки мы сейчас начинаем прощупывать, тестировать. Задача доставки товаров из этих регионов на наш рынок вполне может быть решена и силами "Почты России", - добавил президент АКИТ. Кроме того, Соколов предложил рассмотреть вопрос, связанный с таможенным оформлением отправлений. На данным момент "Почта России" может проводить процедуру оформления документов только с почтовыми грузами. "Наша "Почта России" обязана это делать только по почтовым документам. И по другим транспортным документам такую "растаможку" произвести не может. Вот, на наш взгляд, если мы такой вопрос решим... если дать возможность не только по почтовым документам эту "растаможку" осуществлять, но и по иным документам, которые применяются сейчас в логистике, мы сможем загрузить "Почту" еще большим объемом", - добавил Соколов.

https://1prime.ru/20240628/pochta-849593191.html

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почта россии, маркетплейс, акит