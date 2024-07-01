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В России ввели новый порядок погашения задолженностей по потребкредитам

В России ввели новый порядок погашения задолженностей по потребкредитам - 01.07.2024, ПРАЙМ

В России ввели новый порядок погашения задолженностей по потребкредитам

Берущие кредит россияне теперь могут выплачивать проценты и сумму основного долга за конкретный период до погащения неустойки. | 01.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-01T05:44+0300

2024-07-01T05:44+0300

2024-07-01T05:44+0300

россия

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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Берущие кредит россияне теперь могут выплачивать проценты и сумму основного долга за конкретный период до погащения неустойки.Соответствующая мера вступила в силу с первого июля.Сообщается, что она распространяется на те правоотношения, которые возникли из договоров, заключенных после этой даты.Отмечается, что данный закон изменяет очередность выплаты задолженности в том случае, если суммы оплаты по договору потребкредита или займа не хватает для полного исполнения обязательств. Раньше в первую очередь погашалась задолженность по процентам, во вторую - задолженность по основному долгу, в третью - неустойка, в четвертую - проценты за текущий период платежей, в пятую - сумма основного долга за текущий период платежей, в шестую – иные платежи. Теперь погашение задолженности по потребительским кредитам и займам будет проходить так: проценты, основной долг, проценты за текущий период платежей, основной долг за текущий период платежей, неустойка, другие платежи.Ранее сообщалось, что средний размер выдаваемого в России потребительского кредита в апреле 2024 года достиг максимума за последние семь месяцев - 180,5 тысячи рублей.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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