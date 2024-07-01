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Мобильное приложение Альфа-банка временно недоступно - 01.07.2024, ПРАЙМ
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Мобильное приложение Альфа-банка временно недоступно
Мобильное приложение Альфа-банка временно недоступно - 01.07.2024, ПРАЙМ
Мобильное приложение Альфа-банка временно недоступно
Пользователи мобильного приложения Альфа-банка не могут войти в него, выяснил корреспондент РИА Новости. | 01.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-01T12:00+0300
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россия
альфа-банк
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Пользователи мобильного приложения Альфа-банка не могут войти в него, выяснил корреспондент РИА Новости. "Пока может не получиться войти. Извините, уже исправляем", - сказано в пуш-уведомлении при входе в мобильное приложение Альфа-банка. В пресс-службе банка на запрос, с чем может быть связан сбой в мобильном приложении, пока не ответили.
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россия, альфа-банк
РОССИЯ, Альфа-банк
12:00 01.07.2024
 
Мобильное приложение Альфа-банка временно недоступно

Пользователи мобильного приложения Альфа-банка зафиксировали проблемы со входом

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкАльфа-банк
Альфа-банк - ПРАЙМ, 1920, 01.07.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Пользователи мобильного приложения Альфа-банка не могут войти в него, выяснил корреспондент РИА Новости.
"Пока может не получиться войти. Извините, уже исправляем", - сказано в пуш-уведомлении при входе в мобильное приложение Альфа-банка.
В пресс-службе банка на запрос, с чем может быть связан сбой в мобильном приложении, пока не ответили.
 
РОССИЯАльфа-банк
 
 
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