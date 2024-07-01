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Мобильное приложение Альфа-банка восстановило работу - 01.07.2024, ПРАЙМ
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Мобильное приложение Альфа-банка восстановило работу
Мобильное приложение Альфа-банка восстановило работу - 01.07.2024, ПРАЙМ
Мобильное приложение Альфа-банка восстановило работу
Мобильное приложение Альфа-банка работает как обычно, у части клиентов могло не получиться зайти из-за технических работ, сбоя не было, заявили РИА Новости в... | 01.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-01T13:54+0300
2024-07-01T13:55+0300
альфа-банк
мобильное приложение
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Мобильное приложение Альфа-банка работает как обычно, у части клиентов могло не получиться зайти из-за технических работ, сбоя не было, заявили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации. "Сбоя не было. Все работает как обычно. У части клиентов могло не получиться зайти из-за технических работ", - сказано в сообщении. Ранее сегодня у пользователей при входе в мобильное приложение Альфа-банка было сообщение: "Пока может не получиться войти. Извините, уже исправляем".
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5
4.7
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7 495 645-6601
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альфа-банк, мобильное приложение
Альфа-банк, мобильное приложение
13:54 01.07.2024 (обновлено: 13:55 01.07.2024)
 
Мобильное приложение Альфа-банка восстановило работу

Мобильное приложение Альфа-банка восстановило работу после технических процедур

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска офиса "Альфа-банка"
Вывеска офиса Альфа-банка - ПРАЙМ, 1920, 01.07.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Мобильное приложение Альфа-банка работает как обычно, у части клиентов могло не получиться зайти из-за технических работ, сбоя не было, заявили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.
"Сбоя не было. Все работает как обычно. У части клиентов могло не получиться зайти из-за технических работ", - сказано в сообщении.
Ранее сегодня у пользователей при входе в мобильное приложение Альфа-банка было сообщение: "Пока может не получиться войти. Извините, уже исправляем".
 
Альфа-банкмобильное приложение
 
 
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