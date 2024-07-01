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Мобильное приложение Альфа-банка восстановило работу

Мобильное приложение Альфа-банка восстановило работу - 01.07.2024, ПРАЙМ

Мобильное приложение Альфа-банка восстановило работу

Мобильное приложение Альфа-банка работает как обычно, у части клиентов могло не получиться зайти из-за технических работ, сбоя не было, заявили РИА Новости в... | 01.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-01T13:54+0300

2024-07-01T13:54+0300

2024-07-01T13:55+0300

альфа-банк

мобильное приложение

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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Мобильное приложение Альфа-банка работает как обычно, у части клиентов могло не получиться зайти из-за технических работ, сбоя не было, заявили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации. "Сбоя не было. Все работает как обычно. У части клиентов могло не получиться зайти из-за технических работ", - сказано в сообщении. Ранее сегодня у пользователей при входе в мобильное приложение Альфа-банка было сообщение: "Пока может не получиться войти. Извините, уже исправляем".

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альфа-банк, мобильное приложение