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ЦБ пересмотрит прогноз инфляции на 2024 год

ЦБ пересмотрит прогноз инфляции на 2024 год - 01.07.2024, ПРАЙМ

ЦБ пересмотрит прогноз инфляции на 2024 год

Прогноз инфляции на текущий год будет пересмотрен к июльскому заседанию Банка России, поскольку сейчас она идет выше прогноза, заявила журналистам советник... | 01.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-01T12:48+0300

2024-07-01T12:48+0300

2024-07-01T12:48+0300

банк россии

россия

инфляция в россии

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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Прогноз инфляции на текущий год будет пересмотрен к июльскому заседанию Банка России, поскольку сейчас она идет выше прогноза, заявила журналистам советник главы Центробанка Ксения Юдаева. "Будет выпущен новый прогноз на июльском заседании. У нас регулярно происходит пересмотр прогноза, с учетом факта, у нас факт идет выше прогноза, соответственно, будет он пересматриваться", - ответила она на вопрос журналистов об инфляционном прогнозе на текущий год. В апреле ЦБ повысил прогноз инфляции на текущий год до 4,3-4,8%.

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