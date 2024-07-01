https://1prime.ru/20240701/prognoz-849629563.html
ЦБ пересмотрит прогноз инфляции на 2024 год
ЦБ пересмотрит прогноз инфляции на 2024 год - 01.07.2024, ПРАЙМ
ЦБ пересмотрит прогноз инфляции на 2024 год
Прогноз инфляции на текущий год будет пересмотрен к июльскому заседанию Банка России, поскольку сейчас она идет выше прогноза, заявила журналистам советник... | 01.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-01T12:48+0300
2024-07-01T12:48+0300
2024-07-01T12:48+0300
банк россии
россия
инфляция в россии
https://cdnn.1prime.ru/img/84140/69/841406965_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d5776f6605cf526df59402e0195df8c3.jpg
МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Прогноз инфляции на текущий год будет пересмотрен к июльскому заседанию Банка России, поскольку сейчас она идет выше прогноза, заявила журналистам советник главы Центробанка Ксения Юдаева. "Будет выпущен новый прогноз на июльском заседании. У нас регулярно происходит пересмотр прогноза, с учетом факта, у нас факт идет выше прогноза, соответственно, будет он пересматриваться", - ответила она на вопрос журналистов об инфляционном прогнозе на текущий год. В апреле ЦБ повысил прогноз инфляции на текущий год до 4,3-4,8%.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84140/69/841406965_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_429543a2cf8fffdcce959e8fdf92b284.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, инфляция в россии
Банк России, РОССИЯ, инфляция в России
ЦБ пересмотрит прогноз инфляции на 2024 год
ЦБ пересмотрит прогноз инфляции на 2024 год, сейчас она идет выше прогноза
МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Прогноз инфляции на текущий год будет пересмотрен к июльскому заседанию Банка России, поскольку сейчас она идет выше прогноза, заявила журналистам советник главы Центробанка Ксения Юдаева.
"Будет выпущен новый прогноз на июльском заседании. У нас регулярно происходит пересмотр прогноза, с учетом факта, у нас факт идет выше прогноза, соответственно, будет он пересматриваться", - ответила она на вопрос журналистов об инфляционном прогнозе на текущий год.
В апреле ЦБ повысил прогноз инфляции на текущий год до 4,3-4,8%.