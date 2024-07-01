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Программу развития сельских территорий расширят на новые регионы России

Программу развития сельских территорий расширят на новые регионы России - 01.07.2024, ПРАЙМ

Программу развития сельских территорий расширят на новые регионы России

Правительство России распространит действие госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" на Донецкую и Луганскую Народные Республики, Запорожскую и... | 01.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-01T10:47+0300

2024-07-01T10:47+0300

2024-07-01T10:50+0300

экономика

россия

новые регионы

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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Правительство России распространит действие госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" на Донецкую и Луганскую Народные Республики, Запорожскую и Херсонскую области, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник. В ходе совещания Мишустин напомнил, что в рамках программы в регионах РФ строится жилье, создается инфраструктура, благоустраиваются общественные пространства, ремонтируются региональные и местные дороги, строятся и модернизируются социальные объекты, создаются условия для занятий спортом. В текущем году в бюджете предусмотрено 70 миллиардов рублей на эти цели, сейчас их получают 85 регионов, подчеркнул премьер. "Конечно, эти возможности должны быть у всех российских субъектов. Поэтому мы, соответственно, распространим действие программы на Донецкую и Луганскую Народные Республики, Запорожскую и Херсонскую области. Там и раньше были условия для сельского хозяйства, которые, несмотря на непростую ситуацию, позволяют собирать хорошие урожаи. Принятое решение станет дополнительным стимулом для местных аграриев. В том числе, что очень важно, по созданию новых рабочих мест", - сказал Мишустин. Он подчеркнул, что соответствующее финансирование для сельских территорий в новых регионах РФ должно быть предусмотрено в федеральном бюджете и на 2025 год.Мишустин также поручил предусмотреть в бюджете финансирование в полной мере на развитие сельских территорий в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях на 2025 год.Мишустин на совещании с вице-премьерами обсудил реализацию госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий", отметив, что возможности данной программы должны распространятся в том числе на Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области."Нужно, чтобы соответствующее финансирование для сельских территорий в этих четырех российских регионах было предусмотрено в федеральном бюджете и на будущий год в полной мере", - подчеркнул премьер.Он добавил, что в четырех новых регионах РФ и раньше были условия для сельского хозяйства, которые позволяют собирать хорошие урожаи, несмотря на непростую ситуацию.Кроме того, по словам главы кабмина, принятое решение станет дополнительным стимулом для местных аграриев, в том числе по созданию новых рабочих мест.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, новые регионы