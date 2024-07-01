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Программу развития сельских территорий расширят на новые регионы России
Программу развития сельских территорий расширят на новые регионы России - 01.07.2024, ПРАЙМ
Программу развития сельских территорий расширят на новые регионы России
Правительство России распространит действие госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" на Донецкую и Луганскую Народные Республики, Запорожскую и... | 01.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-01T10:47+0300
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2024-07-01T10:50+0300
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Правительство России распространит действие госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" на Донецкую и Луганскую Народные Республики, Запорожскую и Херсонскую области, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник. В ходе совещания Мишустин напомнил, что в рамках программы в регионах РФ строится жилье, создается инфраструктура, благоустраиваются общественные пространства, ремонтируются региональные и местные дороги, строятся и модернизируются социальные объекты, создаются условия для занятий спортом. В текущем году в бюджете предусмотрено 70 миллиардов рублей на эти цели, сейчас их получают 85 регионов, подчеркнул премьер. "Конечно, эти возможности должны быть у всех российских субъектов. Поэтому мы, соответственно, распространим действие программы на Донецкую и Луганскую Народные Республики, Запорожскую и Херсонскую области. Там и раньше были условия для сельского хозяйства, которые, несмотря на непростую ситуацию, позволяют собирать хорошие урожаи. Принятое решение станет дополнительным стимулом для местных аграриев. В том числе, что очень важно, по созданию новых рабочих мест", - сказал Мишустин. Он подчеркнул, что соответствующее финансирование для сельских территорий в новых регионах РФ должно быть предусмотрено в федеральном бюджете и на 2025 год.Мишустин также поручил предусмотреть в бюджете финансирование в полной мере на развитие сельских территорий в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях на 2025 год.Мишустин на совещании с вице-премьерами обсудил реализацию госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий", отметив, что возможности данной программы должны распространятся в том числе на Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области."Нужно, чтобы соответствующее финансирование для сельских территорий в этих четырех российских регионах было предусмотрено в федеральном бюджете и на будущий год в полной мере", - подчеркнул премьер.Он добавил, что в четырех новых регионах РФ и раньше были условия для сельского хозяйства, которые позволяют собирать хорошие урожаи, несмотря на непростую ситуацию.Кроме того, по словам главы кабмина, принятое решение станет дополнительным стимулом для местных аграриев, в том числе по созданию новых рабочих мест.
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россия, новые регионы
Экономика, РОССИЯ, новые регионы
Программу развития сельских территорий расширят на новые регионы России
Мишустин: программа развития сельских территорий будет распространена на новые регионы РФ
МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Правительство России распространит действие госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" на Донецкую и Луганскую Народные Республики, Запорожскую и Херсонскую области, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.
В ходе совещания Мишустин напомнил, что в рамках программы в регионах РФ строится жилье, создается инфраструктура, благоустраиваются общественные пространства, ремонтируются региональные и местные дороги, строятся и модернизируются социальные объекты, создаются условия для занятий спортом. В текущем году в бюджете предусмотрено 70 миллиардов рублей на эти цели, сейчас их получают 85 регионов, подчеркнул премьер.
"Конечно, эти возможности должны быть у всех российских субъектов. Поэтому мы, соответственно, распространим действие программы на Донецкую и Луганскую Народные Республики, Запорожскую и Херсонскую области. Там и раньше были условия для сельского хозяйства, которые, несмотря на непростую ситуацию, позволяют собирать хорошие урожаи. Принятое решение станет дополнительным стимулом для местных аграриев. В том числе, что очень важно, по созданию новых рабочих мест", - сказал Мишустин.
Он подчеркнул, что соответствующее финансирование для сельских территорий в новых регионах РФ должно быть предусмотрено в федеральном бюджете и на 2025 год.
Мишустин также поручил предусмотреть в бюджете финансирование в полной мере на развитие сельских территорий в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях на 2025 год.
Мишустин на совещании с вице-премьерами обсудил реализацию госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий", отметив, что возможности данной программы должны распространятся в том числе на Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области.
"Нужно, чтобы соответствующее финансирование для сельских территорий в этих четырех российских регионах было предусмотрено в федеральном бюджете и на будущий год в полной мере", - подчеркнул премьер.
Он добавил, что в четырех новых регионах РФ и раньше были условия для сельского хозяйства, которые позволяют собирать хорошие урожаи, несмотря на непростую ситуацию.
Кроме того, по словам главы кабмина, принятое решение станет дополнительным стимулом для местных аграриев, в том числе по созданию новых рабочих мест.