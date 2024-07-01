https://1prime.ru/20240701/putin-849639712.html

Путин не блефует. Вашингтону рассказали, что будет, если недооценить Москву

Путин не блефует. Вашингтону рассказали, что будет, если недооценить Москву - 01.07.2024, ПРАЙМ

Путин не блефует. Вашингтону рассказали, что будет, если недооценить Москву

Считать красные линии Москвы блефом чревато дорогостоящими ошибками, говорится в материале издания The National Interest. | 01.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-01T17:20+0300

2024-07-01T17:20+0300

2024-07-01T17:46+0300

политика

россия

запад

владимир путин

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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Считать красные линии Москвы блефом чревато дорогостоящими ошибками, говорится в материале издания The National Interest."С точки зрения политиков эскалация вполне предсказуема, и страны в принципе склонны блефовать насчет своих красных линий. Однако это предположение ошибочно", — говорится в публикации.Автор материала отметил, что, используя концепцию сдерживания в управлении, лидеры должны учитывать значимость доверия и недооценки "красных линий" страны. Реализация сдерживания зависит от способности нанести вред, причем угрозы часто приводят к их осуществлению.Если "красные линии" игнорируются, это может привести к реализации угроз страны. В свете украинского конфликта, американским политикам следует быть осторожными в интерпретации сигналов России.История показывает, что страны нередко воздерживались от эскалации конфликта после нарушения их "красной линии". Однако, учитывая наличие ядерного оружия у России, американским политикам стоит быть осторожными и не рисковать эскалацией, заключили в издании.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ

https://1prime.ru/20240625/putin-849469938.html

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россия, запад, владимир путин