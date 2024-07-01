https://1prime.ru/20240701/putin-849639712.html
Путин не блефует. Вашингтону рассказали, что будет, если недооценить Москву
Путин не блефует. Вашингтону рассказали, что будет, если недооценить Москву - 01.07.2024, ПРАЙМ
Путин не блефует. Вашингтону рассказали, что будет, если недооценить Москву
Считать красные линии Москвы блефом чревато дорогостоящими ошибками, говорится в материале издания The National Interest. | 01.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-01T17:20+0300
2024-07-01T17:20+0300
2024-07-01T17:46+0300
политика
россия
запад
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/13/849299387_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_22a546d120f53d2048458f48c8a6b109.jpg
МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Считать красные линии Москвы блефом чревато дорогостоящими ошибками, говорится в материале издания The National Interest."С точки зрения политиков эскалация вполне предсказуема, и страны в принципе склонны блефовать насчет своих красных линий. Однако это предположение ошибочно", — говорится в публикации.Автор материала отметил, что, используя концепцию сдерживания в управлении, лидеры должны учитывать значимость доверия и недооценки "красных линий" страны. Реализация сдерживания зависит от способности нанести вред, причем угрозы часто приводят к их осуществлению.Если "красные линии" игнорируются, это может привести к реализации угроз страны. В свете украинского конфликта, американским политикам следует быть осторожными в интерпретации сигналов России.История показывает, что страны нередко воздерживались от эскалации конфликта после нарушения их "красной линии". Однако, учитывая наличие ядерного оружия у России, американским политикам стоит быть осторожными и не рисковать эскалацией, заключили в издании.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
https://1prime.ru/20240625/putin-849469938.html
запад
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/13/849299387_113:0:2844:2048_1920x0_80_0_0_cd0695a21f5df327fe8800bda7916097.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, запад, владимир путин
Политика, РОССИЯ, ЗАПАД, Владимир Путин
Путин не блефует. Вашингтону рассказали, что будет, если недооценить Москву
TNI: Путин не блефует, предостерегая Запад от отправки войск на Украину
МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ.
Считать красные линии Москвы блефом чревато дорогостоящими ошибками, говорится
в материале издания The National Interest.
"С точки зрения политиков эскалация вполне предсказуема, и страны в принципе склонны блефовать насчет своих красных линий. Однако это предположение ошибочно", — говорится в публикации.
Автор материала отметил, что, используя концепцию сдерживания в управлении, лидеры должны учитывать значимость доверия и недооценки "красных линий" страны. Реализация сдерживания зависит от способности нанести вред, причем угрозы часто приводят к их осуществлению.
Если "красные линии" игнорируются, это может привести к реализации угроз страны. В свете украинского конфликта, американским политикам следует быть осторожными в интерпретации сигналов России.
История показывает, что страны нередко воздерживались от эскалации конфликта после нарушения их "красной линии". Однако, учитывая наличие ядерного оружия у России, американским политикам стоит быть осторожными и не рисковать эскалацией, заключили в издании.
Полный текст статьи читайте
на ИноСМИ
Поступок Путина может неожиданно сказаться на Западе и Украине, пишет СМИ