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Путин не блефует. Вашингтону рассказали, что будет, если недооценить Москву - 01.07.2024, ПРАЙМ
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Путин не блефует. Вашингтону рассказали, что будет, если недооценить Москву
Путин не блефует. Вашингтону рассказали, что будет, если недооценить Москву - 01.07.2024, ПРАЙМ
Путин не блефует. Вашингтону рассказали, что будет, если недооценить Москву
Считать красные линии Москвы блефом чревато дорогостоящими ошибками, говорится в материале издания The National Interest. | 01.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-01T17:20+0300
2024-07-01T17:46+0300
политика
россия
запад
владимир путин
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Считать красные линии Москвы блефом чревато дорогостоящими ошибками, говорится в материале издания The National Interest."С точки зрения политиков эскалация вполне предсказуема, и страны в принципе склонны блефовать насчет своих красных линий. Однако это предположение ошибочно", — говорится в публикации.Автор материала отметил, что, используя концепцию сдерживания в управлении, лидеры должны учитывать значимость доверия и недооценки "красных линий" страны. Реализация сдерживания зависит от способности нанести вред, причем угрозы часто приводят к их осуществлению.Если "красные линии" игнорируются, это может привести к реализации угроз страны. В свете украинского конфликта, американским политикам следует быть осторожными в интерпретации сигналов России.История показывает, что страны нередко воздерживались от эскалации конфликта после нарушения их "красной линии". Однако, учитывая наличие ядерного оружия у России, американским политикам стоит быть осторожными и не рисковать эскалацией, заключили в издании.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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россия, запад, владимир путин
Политика, РОССИЯ, ЗАПАД, Владимир Путин
17:20 01.07.2024 (обновлено: 17:46 01.07.2024)
 
Путин не блефует. Вашингтону рассказали, что будет, если недооценить Москву

TNI: Путин не блефует, предостерегая Запад от отправки войск на Украину

© POOL | Перейти в медиабанкДружественный государственный визит президента Владимира Путина в КНДР
Дружественный государственный визит президента Владимира Путина в КНДР
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Считать красные линии Москвы блефом чревато дорогостоящими ошибками, говорится в материале издания The National Interest.
"С точки зрения политиков эскалация вполне предсказуема, и страны в принципе склонны блефовать насчет своих красных линий. Однако это предположение ошибочно", — говорится в публикации.
Автор материала отметил, что, используя концепцию сдерживания в управлении, лидеры должны учитывать значимость доверия и недооценки "красных линий" страны. Реализация сдерживания зависит от способности нанести вред, причем угрозы часто приводят к их осуществлению.
Если "красные линии" игнорируются, это может привести к реализации угроз страны. В свете украинского конфликта, американским политикам следует быть осторожными в интерпретации сигналов России.
История показывает, что страны нередко воздерживались от эскалации конфликта после нарушения их "красной линии". Однако, учитывая наличие ядерного оружия у России, американским политикам стоит быть осторожными и не рисковать эскалацией, заключили в издании.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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