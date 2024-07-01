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В Кремле назвали ракеты средней и малой дальности чувствительной сферой
В Кремле назвали ракеты средней и малой дальности чувствительной сферой - 01.07.2024, ПРАЙМ
В Кремле назвали ракеты средней и малой дальности чувствительной сферой
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал вопрос размещения Россией ракет средней и меньшей дальности чувствительной сферой. | 01.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-01T12:43+0300
2024-07-01T12:43+0300
2024-07-01T12:46+0300
вооружения
ракеты
дмитрий песков
владимир путин
россия
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал вопрос размещения Россией ракет средней и меньшей дальности чувствительной сферой."Очевидно, что вряд ли такая информация будет как-то анонсироваться. Все-таки это весьма и весьма чувствительная сфера, связанная с обороной и безопасностью", - сказал он журналистам. При этом, по словам официального представителя Кремля, какая-то информация будет доступна.Советские и американские ракеты средней и меньшей дальности были ликвидированы в сооветствии с договором от 1987 года. Однако в 2019 году Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности прекратил свое действие.В апреле этого года командующий сухопутными войсками США в Тихоокеанском регионе Чарльз Флинн заявлял о намерении США разместить ракеты средней дальности в Индо-Тихоокеанском регионе в ближайшее время.В качестве реакции на планы Вашингтона президент России Владимир путин предложил начать производить РСМД наземного базирования, а также принимать зеркальные решения об их размещении.
https://1prime.ru/20240624/ukraina-849447539.html
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ракеты, дмитрий песков, владимир путин, россия
Вооружения, ракеты, Дмитрий Песков, Владимир Путин, РОССИЯ
В Кремле назвали ракеты средней и малой дальности чувствительной сферой
Песков: вопрос размещения Россией ракет средней и малой дальности - чувствительная сфера
МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал вопрос размещения Россией ракет средней и меньшей дальности чувствительной сферой.
"Очевидно, что вряд ли такая информация будет как-то анонсироваться. Все-таки это весьма и весьма чувствительная сфера, связанная с обороной и безопасностью", - сказал он журналистам.
При этом, по словам официального представителя Кремля, какая-то информация будет доступна.
Советские и американские ракеты средней и меньшей дальности были ликвидированы в сооветствии с договором от 1987 года. Однако в 2019 году Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности прекратил свое действие.
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В апреле этого года командующий сухопутными войсками США в Тихоокеанском регионе Чарльз Флинн заявлял о намерении США разместить ракеты средней дальности в Индо-Тихоокеанском регионе в ближайшее время.
В качестве реакции на планы Вашингтона президент России Владимир путин предложил начать производить РСМД наземного базирования, а также принимать зеркальные решения об их размещении.