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Разводиться станет дорого: эти платежи резко вырастут с 2025 года

Разводиться станет дорого: эти платежи резко вырастут с 2025 года - 01.07.2024, ПРАЙМ

Разводиться станет дорого: эти платежи резко вырастут с 2025 года

Минфин предложил существенно повысить стоимость пошлин как для физических, так и для юридических лиц. Какие платежи вырастут сильнее всего, рассказала агентству | 01.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-01T02:02+0300

2024-07-01T02:02+0300

2024-07-01T02:02+0300

прогрессивная шкала ндфл

людмила иванова-швец

эксклюзив

свадьба

развод

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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Минфин предложил существенно повысить стоимость пошлин как для физических, так и для юридических лиц. Какие платежи вырастут сильнее всего, рассказала агентству "Прайм" доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управления человеческими ресурсами" РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.В частности, для физических лиц предлагается в 8 раз увеличить стоимость пошлины на развод - с 650 до 5000 рублей, в 3 раза на изменение имени - с 1600 до 5000 рублей, на 50 рублей вырастет пошлина на внесение исправлений и изменений в акты гражданского состояния - с 650 до 700 рублей и некоторые другие. Пошлина за заключение брака (350 рублей) при этом остается неизменной.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеДля юрлиц увеличится стоимость пошлин при проведении крупных сделок - создание, реорганизация, соглашение о совместной деятельности, инвестициях. За ходатайства в рамках антимонопольного законодательства будут брать 400 тысяч рублей вместо 35 тысяч. Если речь идет о естественных монополиях и сделках, превышающих 10% их собственного капитала, пошлина вырастет с 16 до 50 тысяч рублей.Все предложения, по словам Ивановой-Швец, вошли в проект поправок к налоговому законопроекту. Он предполагает расширение прогрессивной шкалы налогообложения доходов физических лиц (НДФЛ), устанавливая ставки от 13% до 22% в зависимости от уровня доходов. Кроме того, предлагается увеличить налог на прибыль организаций до 25%.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Ульяна Крайняя https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

прогрессивная шкала ндфл, людмила иванова-швец, эксклюзив, свадьба, развод