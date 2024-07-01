https://1prime.ru/20240701/rheinmetall-849637807.html

Rheinmetall получил рекордный заказ от ВС Германии

Rheinmetall получил рекордный заказ от ВС Германии - 01.07.2024, ПРАЙМ

Rheinmetall получил рекордный заказ от ВС Германии

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall получил заказ от бундесвера на поставку до 6,5 тысячи военных грузовиков на сумму до 3,5 миллиарда евро, следует из... | 01.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-01T16:49+0300

2024-07-01T16:49+0300

2024-07-01T16:52+0300

вооружения

германия

rheinmetall

заказы

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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Немецкий оборонный концерн Rheinmetall получил заказ от бундесвера на поставку до 6,5 тысячи военных грузовиков на сумму до 3,5 миллиарда евро, следует из сообщения на сайте концерна."Rheinmetall получил от бундесвера самый крупный заказ в истории компании на логистические транспортные средства. Рамочный контракт был только что подписан в Кобленце и предполагает поставку до 6 500 военных грузовиков на сумму до 3,5 миллиарда евро, включая НДС", — сказано в сообщении.Дочерняя компания Rheinmetall - MAN Military Vehicles (RMMV), должна поставить более 610 грузовиков на сумму 312 миллионов евро, включая 250 грузовиков в этом году. Это произошло после того, как Бундесвер столкнулся с необходимостью пополнить свой парк военных грузовиков и запасы боеприпасов из-за масштабных военных поставок на Украину.Также в июне компания Rheinmetall объявила о получении рекордного заказа на боеприпасы калибра 155 миллиметров на сумму до 8,5 миллиарда евро.Ранее сообщалось, что Германия занимает второе место по объему военной помощи Украине после Соединенных Штатов.

https://1prime.ru/20240620/rheinmetall-849355858.html

германия

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германия, rheinmetall, заказы