https://1prime.ru/20240701/rheinmetall-849637807.html
Rheinmetall получил рекордный заказ от ВС Германии
Rheinmetall получил рекордный заказ от ВС Германии - 01.07.2024, ПРАЙМ
Rheinmetall получил рекордный заказ от ВС Германии
Немецкий оборонный концерн Rheinmetall получил заказ от бундесвера на поставку до 6,5 тысячи военных грузовиков на сумму до 3,5 миллиарда евро, следует из... | 01.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-01T16:49+0300
2024-07-01T16:49+0300
2024-07-01T16:52+0300
вооружения
германия
rheinmetall
заказы
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0b/849058530_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_eae683f0962495a75547af135e92ccf1.png
МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Немецкий оборонный концерн Rheinmetall получил заказ от бундесвера на поставку до 6,5 тысячи военных грузовиков на сумму до 3,5 миллиарда евро, следует из сообщения на сайте концерна."Rheinmetall получил от бундесвера самый крупный заказ в истории компании на логистические транспортные средства. Рамочный контракт был только что подписан в Кобленце и предполагает поставку до 6 500 военных грузовиков на сумму до 3,5 миллиарда евро, включая НДС", — сказано в сообщении.Дочерняя компания Rheinmetall - MAN Military Vehicles (RMMV), должна поставить более 610 грузовиков на сумму 312 миллионов евро, включая 250 грузовиков в этом году. Это произошло после того, как Бундесвер столкнулся с необходимостью пополнить свой парк военных грузовиков и запасы боеприпасов из-за масштабных военных поставок на Украину.Также в июне компания Rheinmetall объявила о получении рекордного заказа на боеприпасы калибра 155 миллиметров на сумму до 8,5 миллиарда евро.Ранее сообщалось, что Германия занимает второе место по объему военной помощи Украине после Соединенных Штатов.
https://1prime.ru/20240620/rheinmetall-849355858.html
германия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0b/849058530_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_1269f3b566ef52cc75fb364246c9d77c.png
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
германия, rheinmetall, заказы
Вооружения, ГЕРМАНИЯ, Rheinmetall, заказы
Rheinmetall получил рекордный заказ от ВС Германии
Rheinmetall получил рекордный заказ на 3,5 миллиарда евро от ВС Германии
МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Немецкий оборонный концерн Rheinmetall получил заказ от бундесвера на поставку до 6,5 тысячи военных грузовиков на сумму до 3,5 миллиарда евро, следует из сообщения на сайте концерна.
"Rheinmetall получил от бундесвера самый крупный заказ в истории компании на логистические транспортные средства. Рамочный контракт был только что подписан в Кобленце и предполагает поставку до 6 500 военных грузовиков на сумму до 3,5 миллиарда евро, включая НДС", — сказано в сообщении.
Дочерняя компания Rheinmetall - MAN Military Vehicles (RMMV), должна поставить более 610 грузовиков на сумму 312 миллионов евро, включая 250 грузовиков в этом году. Это произошло после того, как Бундесвер столкнулся с необходимостью пополнить свой парк военных грузовиков и запасы боеприпасов из-за масштабных военных поставок на Украину.
Также в июне компания Rheinmetall объявила о получении рекордного заказа на боеприпасы калибра 155 миллиметров на сумму до 8,5 миллиарда евро.
Ранее сообщалось, что Германия занимает второе место по объему военной помощи Украине после Соединенных Штатов.
Rheinmetall получил рекордный заказ на поставку 155-мм боеприпасов